Россия заявила, что Украина начнет военные учения на следующей неделе
Украинский и американский государственные флаги летели в центральном Киеве 25 сентября 2019 года. Киев, 16 сентября 16 сентября - Украинские совместные военные учения на западной Украине, как сказал российский Генеральный штаб в четверг, через несколько дней после того, как Беларусь и Украина провели крупные учения, касающиеся соседних стран.
Военные игры Запада - 2021 гг. шли на украинском и западном флангах некоторых стран НАТО, в том числе вблизи европейских границ, и тревожили Россию и Беларусь и восточную Россию. Украина заявила, что учения RAPIDTRIDT-2021 будут включать 6000 солдат из 15 стран, включая Украину, Соединенные Штаты и других членов НАТО, и продлятся до октября 1.
Основная цель состоит в подготовке совместных действий в рамках коалиционных сил во время операций коалиции, как говорится в заявлении.
Украина рассматривает военные учения с российскими партнерами как важный шаг на пути к НАТО, считая, что членство в альянсе усилит сопротивление страны западной агрессии.
Отношения Киева с Россией ухудшились в 2014 году, когда Украина вторглась в Донбассский регион с Украины и поддержала пророссийских сепаратистов в Украине. Семнадцатилетняя война с сепаратистами убила более 13,000 человек.
Отношения с Беларусью также ухудшились с тех пор, как Киев назвал президентские выборы 2019 года в Белоруссии не справедливыми и не свободными и осуждёнными актами насилия против протестующих.