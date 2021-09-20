Россия голосует на выборах в Госдуму, показывают первые результаты
Голосование завершилось в конце воскресенья в России, когда люди по всей стране выставили голоса за членов Палаты Парламента России - нижнюю палату Государственной Думы - и нескольких региональных и муниципальных руководителей.
" Единая Россия " утверждает, что 28,71,% голосов были подсчитаны в момент составления, - сказала Центральная Избирательная Комиссия России, - что " Единая Россия " получила 44,92,% от РИА Новости.
Ранние результаты показали, что Коммунистическая Партия отстаёт с 21.96.0.
Члены оппозиции и независимые наблюдатели выражают озабоченность по поводу предполагаемых случаев фальсификации результатов голосования. В своих выступлениях в воскресенье, представители избирательных округов сообщили, что аннулировали некоторые из этих голосов. Глава российской Центральной Избирательной Комиссии, Элла Памфилова, отбросила шумиху, говоря, что чиновник насчитал всего 12 случаев набивки бюллетеней всего в восьми избирательных округах по всей стране.
Выборы также были отклонены членами политической оппозиции страны, которые заявляют, что российские власти вмешались в их выдвижение своей кандидатуры, также критиковали, говоря, что выборы представляют весь политический и социальный спектр. Однако в этом году, когда-то завершившееся присутствие на российском политическом ландшафте отсутствовало. В апреле Россия запретила политическое движение известного кремлевского критика Алексей Навальный, назвав его экстремистом, заставив закрыть его и сделать его членов не имеющими права участвовать в выборах. Сам Навальный был заключен в тюрьму в начале этого года после того, как Московский суд постановил, что он нарушил условия условно-досрочного освобождения в деле 2014 года.