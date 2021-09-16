Роджер Федерер инвестировал в IPO компании, производящей кроссовки

Зарубежка

У великого тенниса Роджера Федерера на этой неделе была честная причина улыбнуться, а не потому, что у него тонна денег и 20 титулов в Grand Slam.

Еще в 2019 году Федерер начал партнёрство с высококлассным брендом кроссовок On Holding. В производителя кроссовок с облачными подошвами Федерер также инвестировал нераскрытую сумму по нераскрытой оценке. С тех пор он работал бок о бок с брендом, чтобы разработать свою собственную линию обуви, получившую название « Роджер ». На долю компании Holding, скорее всего, будет стоить больше, чем у Федерера, в то время как на этой неделе она с энтузиазмом отреагировала на дебют компании On Holding.

Доля компании On Holding в первый день ее торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду взлетела с 46 % до 35 долларов. В Healding OnON цены на его IPO составили 24 доллара, что соответствует ожидаемому показателю от 20 до 22 долларов США.

Доля выросла ещё на 15 % до 40 долларов в четверг.

На рынке Holding сейчас установлен предел в 10 миллиардов долларов, тень выше более известного розничного торговца под армуром в 9,44 миллиарда долларов. Однако, Найк остается королём пространства – его рыночный предел составляет 250 миллиардов долларов.

Это потрясающе, что Yahoo Financial Live сказал со-главному директору Марку Мореру о современных тенденциях в бизнесе.

То, что на самом деле, кажется, так оно и есть.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня, продажи швейцарских компаний On Holdings выросли на 85 % до 315 миллионов франков, на 56,49 млн. долларов скорректированных доходов EBITDA до того, как проценты, налоги, обесценивание и амортизация выросли до 47,3 млн. франков, на 8,48 млн. долл. США с 15,9 млн. франков, 2,85 млн. долларов США в год назад.

Компания Holding стремится извлечь выгоду из интереса к экологичной одежде и обуви, опубликовав программу подписки на 29,99 долларов США в месяц, которая перевозит чужие кроссовки и перегоняет их на новую пару. Компания также считает, что возвращение в должность после Пандемии станет ключевой возможностью для продажи.

После пандемии мы увидим, как люди вернутся в офис, и они не собираются надевать свои кожаные ботинки. Они собираются надеть спортивную одежду, - сказал соучредитель компании Yahoo Financial Live и соисполнительный председатель Каспар Коппетти.

Брайан Соци - главный редактор и якорь компании Yahoo Financial. Следуйте за БрайанСоззи в Twitter и LinkedIn.