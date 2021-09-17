Рынок жилья Австралии под угрозой из-за изменения климата

Зарубежка

Почему австралийский рынок недвижимости подвергается риску из-за горячих точек в РБА говорит?

Некоторые активы в некоторых частях Австралии, подверженные изменению климата и дикой погоде, могут столкнуться с падением стоимости, что оставит кредиторам меньше защиты в случае дефолта, согласно исследованию Резервного банка.

Согласно прогнозам экономистов Келли Белроуз, Дэвида Норман и Мишель Ройтерс в исследовательской работе, около 33,5 % жилья в Австралии находятся под РБА, где существует высокий риск климатического ущерба.

Экономисты РБА отмечают, что именно рост климатических рисков еще не отражается в ценах на недвижимость, что критически важно при рассмотрении рисков Банка в регионах, чувствительных к изменению климата.

Эта проблема остро стоит в Австралии, на сухом континенте мира, поскольку ипотечные кредиты, согласно данным исследования, составляют примерно две трети портфелей крупных банков.

Они писали, что изменение климата создает риски для австралийской финансовой системы, которая со временем будет разрушаться, чтобы стать существенной, если с ней не будет надлежащим образом справиться. Если текущая стоимость не полностью отражает долгосрочные риски изменения климата, цены на жилье могут упасть, оставляя банкам меньше защиты, чем ожидается от дефолта заемщиков. Для того чтобы оценить возможное воздействие изменения климата на книги по ипотечным кредитам, исследователи, которые, согласно прогнозам, к 2050 году падают в ценах на жилье в пригородах, чувствительных к климату, в предполагаемый сдвиг в заемном капитале, измеряемый соотношением кредита к стоимости.

В результате можно предположить, что изменение климата приведет примерно к 400,000 большему количеству кредитов, или 2,500 % всех кредитов, с коэффициентом « кредит к стоимости », превышающим В пределах этого, примерно половина растет до более чем 106.

Квалификация жилья как высокого риска основана на так называемой стоимости риска - т.е. ожидаемая годовая стоимость ущерба, связанного с климатом, относительно стоимости замены жилья, превышающего 1-2010 год.

Согласно газете, изменение ВАР на 0,4 процентного пункта эквивалентно примерно 161 падению цен на жилье из-за климатического риска. Увеличенная стоимость имущества будет ежегодно расти и, следовательно, может привести к значительному снижению стоимости имущества. В соответствии с другой методикой, используемой в качестве перекрёстного контроля, регионы, которые, согласно прогнозам, будут наиболее склонны к самому большому увеличению доли имущества в качестве высокого риска до 2050 года, включают в себя густонаселенные районы в юго-восточном Южном Уэльсе и на севере Персидского полуострова, которые имеют большое число домов, подверженных риску затопления прибрежных районов.

Автори признали, что этот метод ограничен. Риски для банков могут быть преувеличены в этом случае, потому что мы думаем, что риски для банков не изменятся в будущем, хотя от банков ожидается, что они будут учитывать климатические риски при принятии своих решений о кредитовании.