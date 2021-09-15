Рынок ценных бумаг США видит смешанные рынки открытыми при сворачивании ФРС, повышении налогов
Фондовые опционы фондового рынка США указывали на смешанную открытость, так как инвесторы оставались настороженно настроенными к графику скидок Федеральной резервной системы и повышению налогов в феврале.
Фьючерс Dow Jones Industrial Screedence упал на 26 пунктов, или 0,8 %, в то время как будущее S&P 500 и Nasdaq 100 фьючерсов поднялись на 0,03 % и 0,1 % соответственно.
Во вторник индекс Доу и S&P упали в шестой раз на семи сессиях, несмотря на опасения, что замедление инфляции может привести к тому, что ФРС начнет сворачиваться в конце года. Инвесторы также недовольны предлагаемым повышением налогов, которое помогло бы заплатить за пакет расходов президента Байдена в 3,5 триллиона долларов.
После того как правительство Макао ужесточило правила в отношении операторов казино, Wynn Resorts Ltd. Las Vestas Sands Corp. и MGM Resorts International оставались под давлением. Доля этих трёх компаний во вторник ушла от 3.9 % до 11 %.
Компания Coinbase Global Inc. увеличивает размер ранее объявленного долга, предлагаемого на 500,000 долларов США, примерно до 2 миллиардов долларов. Оператор обмена криптовалют планирует инвестировать деньги, собранные для инвестирования в разработку продуктов и потенциальные слияния и поглощения.
Компании, связанные с нефтью, продолжали расти, так как Западная Техасская промежуточная сырая нефть взорвалась до 71,42 за баррель и находилась на своем самом высоком уровне с 30 июля.
Британские бури, смешанные с France CAC, упали на 0,56 %, а немецкие DAX 40 слабеют на 0,24 %, когда FTSE 100 в Германии поднялся на 0,07 %.