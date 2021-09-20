Зарубежка

Фонды и фьючерсы для Соединенных Штатов упали после того, как Уолл-стрит закончилась очередным спадом на прошлой неделе.

Многие азиатские рынки были закрыты на каникулы, и аналитики говорили, что низкая торговая волатильность усилилась. В Гонконге акции упали более чем на 210 в Париже и Франкфурте, в то время как бенчмарк в Париже упал на 33,3 %.

Инвесторы наблюдают за тем, будет ли Федеральная резервная система принимать какие-либо меры для устранения последствий роста цен для бизнеса и потребителей.

Также растет беспокойство по поводу потолка задолженности США. Дом демократов сказал, что в пятницу они планируют сделать шаг на этой неделе, чтобы приостановить ограничение на полномочия государственных заимствований, а Белый дом усилил давление на республиканцев, предупредив органы власти штатов и местных властей, что в случае если такая мера не будет принята в Сенате, произойдет серьезное сокращение.

DAX упала 2141 до 25 161 во вторник. 26 и 40 CAC в Париже отбрасывают 23,31 % до 6,419. FTSE 500 потеряла 1.4.4-686. Будущее индустрии Доу-индустрии выросло на 0,3 %, в то время как контракт на Sapital 500 упал на 13,3 %.

Доходы от 10-летней ноты Казначейства упали до 1,331,10 с 1,31800 в пятницу.

Влиятельные китайские компании и банки потеряли почву под постоянным беспокойством по поводу потенциального разорительного эффекта гонконгских застройщиков Evergrande.

Ожидалось, что компания потерпит неудачу в ипотечных платежах, поскольку рейтинговые компании предсказывали, что она может объявить дефолт по своим долгам. Его акции упали на 10,6 % в понедельник.

Henderson Land Development потерял 13 %, а New World Development потерял 12 % на фоне сообщений о том, что Китай ужесточит контроль над сектором недвижимости в Гонконге.

« Hang Seng - Bar », обнаруженная в Гонконге, упала на 821 пункт до 24 099. ASX 200 австралийского SDP потеряли 210 – 7 278. Рынки были закрыты в материковом Китае, Южной Корее, Японии, Тайване и Малайзии.

Сегодня Азия начинает нервничать, когда ликвидность сильно ухудшена во время праздников, Джеффри Галлеи из Оанда написал в комментарии. Список кругокружающих акул длинен, начиная с возрастающего шума от США потолка задолженности. Ожидается, что ФРС обновит свою последнюю экономическую политику и политику процентных ставок в среду. Центральный банк заявил, что более высокие затраты на сырье и потребительские товары, вероятно, также будут временными, по мере восстановления экономики, но аналитики обеспокоены тем, что более высокие цены могут удерживаться вокруг и сжимать прибыли компаний, одновременно сокращая расходы.

Уолл-стрит на прошлой неделе закончила со слабой ноткой : индекс Sьяп 500 упал на 0,9 % до 4432. Было 99 лет, и она потерпела вторую прямую потерю на этой неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,5 % до 34 584. 88, а Насдак упал до 15 043,% до 15,071 купюры. Индекс Рассела 2000 года для небольших компаний восстановился после раннего падения, увеличившись с 22,2 % до 2236. В других торгах в понедельник, сравнительная нефть в США упала на 92 цента – всего всего всего лишь 0,16,06 за баррель в электронной торговле на Нью-Йоркской товарной бирже. В пятницу она отдала 64 цента за баррель,97 долларов США за баррель.

Компания Brent, являвшаяся стандартом международного ценообразования, потеряла 77 центов за баррель до 0.757 центов за баррель.

Японский доллар упал до 109,74 японской иены с 109,95 иены. Евро упал до 2,1.1111 с 1,8731.