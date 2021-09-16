Рынки США падают из-за борьбы с Уолл-стрит

Зарубежка

Золото падает почти на 3 %, добавляется конец европейского рынка, обновляются цены, меняется заголовок НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября - Рынки упали в четверг, так как озабоченность инвестициями на Уолл-стрит и днем вниз на Уолл-стрит перевешивали позитивные экономические данные в Соединенных Штатах.

Международные инвесторы, которые в последние годы ворвались в Китай, сейчас борются за одну из его огромных проблем, по мере того как проблемы компании, занимающейся чрезмерной задолженностью, Evergrande достигли своего предела.

Разработчики снежного боя с мая. Сокращение ресурсов по сравнению с обязательствами в размере 2 триллионов долларов США стерло почти 80% с цен на акции и облигации, и на следующей неделе намечается купон в размере 80 миллионов долларов облигаций.

Индекс Хан Сена в Гонконге в этом году упал до самого низкого уровня в мире.

Отчет министерства торговли США показывает неожиданное увеличение розничных продаж в августе, что указывает на усиление экономического восстановления Америки на позитивных тенденциях потребительских расходов. Сильные данные подняли доллар и повысили доходность казначейства, а положительное золото упало почти на 3 %.

Тем не менее, рынок труда США по-прежнему находится под давлением, а первоначальные заявления о безработице растут чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе.

В потерях на Уолл-стрит преобладали технологии и энергетические запасы, поскольку нефть отступила от недавних высот, когда угроза добыче нефти в США в Персидском заливе после урагана Николас отступила, была доминирована в запасах нефти в Соединенных Штатах.

Мировой индекс акционерного капитала MSCI в последний раз снизился до 0,29 % с рекордно высокого уровня на 7 сентября. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии закрыл 0,87 %.

Европейские фондовые рынки изменили эту тенденцию, а европейский STOX 600 закрылся на 0,44 %.

Индустриальный индекс Dow Jones упал на 91,51 пункта ( 0.36 % ) до 34 722 пунктов в марте 1997 года ; его доля составляла 500 061 котировку. 88, S&P 500 потеряли 11,6 пункта, или 0,26 % от 4469. 1, а композит Nasdaq упал на 15,52 пункта, или на 0,1 %, до 15 146, Розничные статьи расходов, которые были сильными в августе в категориях бенефициаров Covid, написала Эллен Зентнер, главный экономист США в Morgan Stanley.

Включая сегодняшний выпуск розничных продаж, мы поднимаем наш ВВП до 1,9 %, а реальные личные потребительские расходы до 5,0 %. Рынки по-прежнему сосредоточены на заседании Федеральной резервной системы на следующей неделе, чтобы получить подсказки о том, когда центральный банк США начнет использовать стимулы, особенно после того, как на этой неделе начнется поток экономических данных.

Во вторник данные Министерства труда США показали, что инфляция охлаждается и, возможно, достигла своего пика, но инфляция в Британии была самой высокой за многие годы, согласно данным в среду.

У нас есть необычная ситуация, когда общий рынок в стороне от снижения, но под ним есть тенденция к снижению рисков, и это внизу, и это внизу к знакам варианта Дельты, возможно, находится на пике в США, который ведёт людей в рефляцию и восстановление, сказал Киран Ганеш, глава перекрестных активов в UBS Global Godance Management.

Грязь в США упала в день до 71,74 долл. США за баррель, а Brent упала на 74,69 %, что на 0,2 % выше, чем их средняя производительность за предыдущий день.

Индекс доллара вырос на 0,506 % с евро.

Золото из золота упало на 2,1 % до 1755 долларов. Это 75 центов за унцию, после того как он достиг самого низкого за месяц уровня в 1744 доллара США. США - золотые фьючерсы остепенились от 2,1 % до 1756 долларов. Зеллер был последним в золотом скользком течении. Он был пойман на 1,3 % ниже на 22,79 долларов.

10-летняя доходность казначейства составила 1,3327 %, в то время как доходность основных государственных облигаций еврозоны была слегка изменена