Ресторан Carmine's снова открывается после коронавируса

Зарубежка

Ресторан Кармина, знаменитый итальянский ресторан на Таймс-сквер, поддерживает бизнес. Разорительный районный градообразующий закончил свое открытие для дня Бродвейских театров, впервые за 18 месяцев, в результате пандемии коронавируса, запомнил свои занавесы.

Столы ожидания были заполнены голодными обедами – 480 мест в ресторане были полностью забронированы. Существует запас людей, которые хотят выйти и отпраздновать у Кармина. Бронирование было фантастичным, сказал гендиректор Yahoo Financial Live гендиректор компании Alicart Respauran Group, материнской компании Carmin's, Virgil's Real Barbecue и Artie's в Нью-Йорке.

Приветствуются также и выпускники, которые делают онлайн бронирование для банкиров. Обуздав « Ключ к Нью-Йорку », это постановление требует, чтобы все люди 12 лет и старше показали, что, по крайней мере, одна доза вакцины от COVID-19.

Банки сообщили, что рестораны в Группе, вероятно, были одними из самых безопасных мест в стране, чтобы есть прямо сейчас, и все сотрудники также должны были быть вакцинированы.

Однако, несмотря на то, что Банк и все, кто работает в ресторанной отрасли, приветствуют возвращение трафика в Театральный район, на горизонте маячит потенциально длительное восстановление.

На этой неделе Комитет Палаты представителей по малым предприятиям встретился для обсуждения согласования бюджета и, хотя он одобрил законодательство о предоставлении 2500 млрд. долларов на финансирование малого бизнеса, комитет не проголосовал по законопроекту о 600 млрд. долларов в Фонд возрождения ресторанов.

Банки сказали, что такое облегчение необходимо, и рабочие хотят вернуться на работу. Правительство должно подняться и пополнить ресторанный фонд восстановления. По его словам, они выставили фонд – 300,000 ресторанов подали заявки на помощь, только 100,000 получили финансирование, и 200,000 ресторанов ждут, чтобы получить помощь от Конгресса. Малый бизнес не имеет шансов без правительственных денег. Эрика Полмар, исполнительный директор Коалиции Независимого Ресторана, говорит Yahoo Finance, что ситуация похожа на проведение Дня Грэйхога, и события повторяют то, как они все делали снова.

С ростом варианта дельты мы видели больше ограничений на питание, а иногда и огромное количество потребительской неуверенности. Рестораны также столкнулись с горами и горами задолженности за 18 месяцев работы в ограниченных производственных возможностях, иногда полностью закрыты. Банк описал это так : это как проходить открытую операцию на сердце, и это хорошая операция, а на следующий день все думают, что ты в порядке, а не ты, это медленное выздоровление. Идите за ней на Twitter Энрике Брукферфалма или почтите ее на bdipalma yahoofinance.com.