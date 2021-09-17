Республиканцы в Палате представителей оказывают давление на Байдена из-за возможной выплаты выкупа талибами

Зарубежка

В четверг члены Комитета по изучению республиканцев Палаты представителей оказали давление на Байдена, чтобы та заявила, предложила ли она финансовую помощь Талибану, чтобы обеспечить безопасный проезд для американцев, которые все еще находятся в Афганистане, утверждая, что гуманитарная помощь будет эффективно служить в качестве выкупа для этой группы.

В письме, представленном государственному секретарю Антони Блинкену, в котором он выступил с боевыми действиями, законодатели выразили озабоченность по поводу недавнего решения Госдепартамента выделить почти 280 миллионов миллионов долларов на гуманитарную помощь Афганистану после вывода американских войск из Афганистана. В длительный период республиканцы говорили, что Талибан может найти способ захватить эти средства.

По словам законодателей, у нас имеются серьезные опасения по поводу переговоров с Талибаном, ведущих к оплате выкупа, будь то гуманитарная помощь или облегчение санкций, которые дадут Талибану ресурсы, которые могут быть использованы для нападения на Соединенные Штаты или наших союзников.

Выплата выкупа террористам, в том числе, вероятно, объявление 13 сентября о том, что 637 миллионов долларов гуманитарной помощи были предоставлены Талибану, контролируемому Афганистаном, без ограждения, только еще больше поставят американцев в невыгодное положение, стимулируя Талибан и другие террористические группы похитить больше американцев, - добавило письмо.

Законодатели попросили Блинкена публично разъяснить, предложила ли администрация Байдена разморозить активы или ослабить санкции против членов Талибана, чтобы обеспечить безопасный проход для американцев, все еще находящихся в Афганистане, а также просило ли Талибан такое облегчение.

Республиканцы также призвали Государственный департамент предоставить Конгрессу любые документы или сообщения, связанные с обсуждением финансовой помощи Талибану.

Председатель Комитета по исследованиям Джим Бэнкс, R-Ind. был одним из 21 члена группы, чтобы подписать письмо. Среди прочих подписавших были Репс Майк Уолтц из Техаса, Трейси Манн из Канзаса и Дан Креншоу из Флориды.

11 августа Blinken заявила, что миллиард помощи будет поступать через независимые гуманитарные организации, чтобы предоставить прямую поддержку афганцам в виде продовольствия, воды, медицинского обслуживания и других предметов первой необходимости.

Президент Байден и Блинкен настаивали на том, что администрация предпримет шаги для того, чтобы Талибан не получил доступа к гуманитарным фондам. Администрация Талибана также заморозила активы США после прихода к власти Байдена.

Соединенные Штаты также будут сотрудничать с международным сообществом, чтобы помочь Талибану выполнить свои обязательства и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, свободу передвижения сотрудников по оказанию помощи всех полов, безопасность и защита гуманитарного персонала, а также безопасный проход для всех, кто желает покинуть Афганистан, заявил Блинкен в своем заявлении.

Блинкен и другие двухпартийные чиновники столкнулись с сильным давлением со стороны законодателей, чтобы справиться с выводом войск. Республиканцы неоднократно призывали Байдена предоставить четкие подробности о том, как его администрация планирует обеспечить прохождение для американцев, которые все еще находятся в Афганистане.

Госдепартамент до сих пор не представил Конгрессу план, который бы подтвердил, что он будет гарантировать, что американцы не останутся позади посредством дипломатических переговоров, - добавили члены Республиканского Комитета по изучению.