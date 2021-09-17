Renault SA планирует сократить 2000 рабочих мест при производстве 9 новых моделей

Зарубежка

Блумберг - Renault SA планирует создать еще 2000 рабочих мест, одновременно создавая девять новых моделей во Франции, поскольку борющийся автопроизводитель изменяет работу в своей родной стране и устанавливает электромобили.

Компания ведет переговоры с французскими профсоюзами о сокращении 1600 инженерных и 400 вспомогательных позиций между 2022 и 2024 годами, согласно заявлению в четверг. В течение того же периода он наберет 2500 сотрудников, в том числе по науке о данных и химии батарей.

В своих попытках превратить крупнейшего акционера Renault во французское государство, главный исполнительный директор Лука де Мео имеет тонкую линию, которую следует провести в своей заявке на создание этой компании. В прошлом году производителя автомобилей объявила, что сократит примерно 14 600 рабочих мест во всем мире, включая 4600 или около 161 ее французской рабочей силы, и покроет производственные мощности почти на одну пятую.

В то время как Рено хочет добавить к этому числу, он также планирует сделать девять новых автомобилей у себя дома к 2025 году, большинство из которых будет электромобилями, которые, как предполагается, будут производиться в центре северной Франции. К ним относятся новый Megane, Renault 5 и Kanguo, а также вседорожник и другой автомобиль, на котором они не разработали.

Планы производства зависят от достижения соглашения с профсоюзами. Рено назвал Францию стратегическим и промышленным центром, под давлением, которое она оказывает на то, чтобы удержать рабочие места дома. В ответ на давление со стороны Renault, CFDT Union заявила, что будет требовать гарантий того, что 750,00 машин будут производиться во Франции ежегодно и что никакие сайты не будут закрыты. акции Кармейкера стали более открытыми в начале парижских торгов, хотя акции выросли на 19 % в течение года.

В течение первой половины прошлого года автопроизводитель проиграл так же сильно, как рекордные потери от дефицита полупроводников, который привел к остановке заводов, в последние месяцы прекратил производство и вызвал множество проблемных случаев. Renault потеряла соперников Volkswagen AG и Stellantis NV в восстановлении после пандемии из-за своей зависимости от европейского рынка, который восстановился медленнее, чем Китай или Соединенные Штаты.