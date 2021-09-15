Рэй Далио предупреждает инвесторов не полагаться на наличные для биткойнов

Зарубежка

Рэй Далио предупредил, что инвесторы не должны слишком зависеть от наличных денег и что, в то время как у него есть биткойны, существует опасность того, что правительства могут разрушить рынок крипто.

Во-первых, зная, что наличные - это мусор, так что не держи их в деньгах, Далио сообщил CNBC Siade.

Далио, 72 года, который имеет состояние в 15,6 миллиардов долларов, согласно Индексу Блумберга, сказал, что у него есть немного денег, инвестированных в биткойн, но это небольшой процент от его инвестиций в золото, что, в свою очередь, является небольшим процентом от его других активов.

Миллиардер из хедж-фонда сказал, что правительства не хотят успеха крипто, но это не означает, что инвесторы не должны диверсифицироваться.

Биткойн, крупнейшая цифровая валюта, в этом году вырос более чем на 60%, но она стала предметом пристального внимания регулирующих органов, обеспокоенных тем, как розничные инвесторы втягиваются в криптовалюты.

В конце концов, если оно действительно будет успешным, они его убьют, - сказал Далио. Тот факт, что у него есть место, не означает, что у него будет место. Позже, на конференции SALT в Нью-Йорке, Далио поставил под сомнение прогноз, прогнозируемый ранее на этой неделе компанией Cathie Wood компании « Ковчег менеджмент », что биткойн увеличит на 10 раз за пять лет, говоря, что это не имеет для меня никакого смысла. « Чистый Альфа II » Бриджвотер является одним из главных фондов хеджирования, который вырос на 1,4 % по августу этого года. Эта фирма управляет 105 миллиардов долларов в хеджевых фондах.