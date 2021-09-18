Регуляторы США исследуют возможную инсайдерскую торговлю на Binance
Reuters Spt. 17 - Reuters - Американские чиновники занимаются расследованиями возможных манипуляций и инсайдерских сделок в Бинансе, « Bloomberg News », о которых сообщалось в пятницу, потенциально увеличивая тепло в обмен на криптовалюту, который во многих странах стал объектом регулирования.
Власти пытаются выяснить, извлекает ли Бинанс или его персонал выгоду из использования своих клиентов, по данным Bloomberg, https : com News статus 2021 - 09 - 17 u-s-binance - Research-in-sreas -, можно найти - ин-side-trade - торговлю, ссылаясь на людей с знанием этого вопроса.
Binance имеет строгую политику нулевой терпимости к торгам инсайдерами и код нулевого принятия за любой вид поведения, который может иметь негативное воздействие на наших клиентов или отрасли, - самая большая в мире платформа крипто, как говорится в заявлении.
Компания столкнулась с предупреждениями и правилами ведения бизнеса со стороны финансовых контролирующих органов от Японии и Великобритании до Британии, которые обеспокоены использованием крипто для отмывания денег и рисками для потребителей.
Биржа, чья холдинговая компания зарегистрирована на Каймановых островах, расширила свои предложения по продуктам и заявила, что она хочет улучшить отношения с регулирующими органами.
В докладе Блумберга говорится, что в составе Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFARC, которая в последние недели общалась с потенциальными свидетелями, добавляется, что Бинанс не был обвинен в нарушениях и что расследование не может привести к каким-либо официальным действиям.
CFT не ответила сразу на запрос о представлении комментариев.