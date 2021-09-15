Регулирующие органы США должны одобрить третью дозу вакцины COVID - 19: Pfizer
15 сентября Reuters - Pfizer Inc. заявила, что американские регуляторы должны утвердить третью дозу COVID-19, разработанную совместно с BioNTEch SA в Германии из-за снижения эффективности выстрела с течением времени, согласно документам, представленным производителем лекарств Управлению по контролю за продуктами и лекарствами США.
По словам Пфайзера, все доступные данные поддерживают потребность здравоохранения в третьей дозе выстрела у людей в возрасте 16 лет и старше примерно через шесть месяцев после получения второй дозы.
FDA выпустила документы в среду перед встречей в пятницу дополнительной группой экспертов для голосования по поводу того, следует ли рекомендовать регуляторам США утвердить дополнительные снимки. FDA еще опубликовало брифинг с изложением своего мнения по этому вопросу.