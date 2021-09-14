Реальное падение Бразилии, по мере того как реальное падение Бразилии опережает опросы общественного мнения
Болсонаро считался фактором риска для бразильского трубопровода IPO SoftBank возобновляет LatAm пари, чтобы запустить 3 млрд. долларов инвестиционного фонда Adds, бюллетеней, обновленных цен по всей территории Сьюзен Мэтью и Шрейаши Саньял Септ 14 - Американские валюты упали во вторник после того, как более высокие, чем ожидалось, инфляционные данные США оставили вопросы о следующем шаге Федеральной резервной системы, с реальным ведущим спадом в Бразилии в регионе. В то время как перспективы дальнейшего повышения процентных ставок в Бразилии оказывают некоторую поддержку, напряжённость перед выборами в следующем году зависит от реальной ситуации, и компании ссылаются на нынешние потрясения крайне правого президента Джейра Болсонаро в качестве реального фактора риска для первоначальных публичных предложений. На прошлой неделе по всей стране прошли марши в поддержку Болсонаро, в ходе которых президент призвал судью Верховного суда Александра де Мораеса уйти в отставку и сказал, что больше не будет подчиняться его решениям. Позже он попытался сгладить отношения. Сосредоточившись на политике в Бразилии и, в частности, на том, будет ли продолжаться перемирие между президентом и Верховным судом, - говорили экономисты Deutsche Bank. Центральный банк Бразилии, вероятно, вмешается в валютный рынок из-за сезонного спроса на доллары, сосредоточенные к концу года, сказал его главный Роберто Кампос Нето. Между тем, Japan SoftBank Group возобновила свою ставку LatAm, запустив фонд в 3 миллиарда долларов для инвестиций в технологические компании в регионе. Индекс доллара, который измеряет зеленый эффект против шести основных соперников, упал на 0,4 %, поскольку данные показали, что базовые потребительские цены в США выросли самыми медленными темпами за последние шесть месяцев, создавая неуверенность в отношении политики ФРС по сокращению расходов. В то время как инфляционные показатели могут быть началом некоторой « смягчения » для валют с высоким бета-рисковым риском, мы думаем, что рынок должен пройти мимо встречи ФРС сначала, прежде чем он сможет « разорваться », - говорили стратеги в TD Securities. Пезо упал с четырехнедельных высот в Мексике и отступил еще на 0,2 %. Валюта, которая, по большей части, находится на подъеме, за последние 12 сессий Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что ослабление государственного управления в Мексике повышает кредитную неопределенность, ссылаясь на энергетические, коммунальные, инфраструктурные и финансовые учреждения, которые больше всего пострадали По отношению к акциям китайская BTG Pactual подскочила почти на 3 % по сообщению, что сингапурский государственный инвестор GIC Pte Ltd инвестирует 221 миллион долларов в частный инвестиционный фонд кредитора, который контролирует волоконно-оптическую компанию V.tal.