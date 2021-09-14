Расследования ЕС TikTok по обработке данных о детях

Зарубежка

Одно исследование, проведенное с использованием данных о детях, показывает, что их мало и трудно понять.

Китай передает обе данные Китаю во второй раз.

Возможный штраф в размере до 4 % глобального дохода, плюс фон, размер возможных штрафов DUBLIN, Sep 14 Reuters - ведущий регулятор конфиденциальности данных TikTok в Европейском Союзе начал два расследования китайской короткой видеоплатформы, связанной с обработкой персональных данных и передачей персональных данных Китаю.

Ирландская Комиссия по защите данных, которая является главным регулирующим органом для нескольких международных интернет-компаний из-за размещения их региональных штаб-квартир, позволяет налагать штрафы на сумму до 4 % от глобальных доходов.

Тикток, принадлежащий китайскому байт-Дансу, быстро расширился во всем мире, особенно среди подростков.

В первом из исследований речь идет о обработке персональных данных в контексте настроек платформ для пользователей моложе 18 лет, а также о мерах проверки для лиц моложе 13 лет, говорится в заявлении Комиссии по защите данных.

Согласно заявлению, второе исследование будет сосредоточено на передаче данных TikTok Китаю и на соблюдении компанией закона ЕС о передаче персональной информации странам за пределами блока.

Контроль за данными в Великобритании уже был наложен на Facebook WhatsApp рекордный штраф в размере 26,564 млн евро в соответствии с законом 2018 года об общем регулировании защиты данных, но наблюдатель столкнулся с критикой со стороны других европейских регуляторов со скоростью своих расследований и строгостью своих санкций.

Ирландский регулятор провел 27 международных расследований в конце прошлого года, в том числе 14 в Facebook и ее филиалах.