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Зарубежка
Работники Amazon в Канаде подают заявление на профсоюзное голосование во вторник
14 сентября, 2021 18:35
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Русская планета
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Рейтер - По словам одного из крупных профсоюзов, рабочие в здании Amazon в канадской провинции Альберта обратились в провинциальный совет труда с просьбой провести голосование в профсоюзе во вторник.
Местный союз « Teamsters » 362 подал в конце понедельник на голосование по вопросу о представительстве профсоюзов в центре рецензий Amazon в Ниску, АБ, в пресс-релизе от « Teamster ».
Согласно заявлению, Совет по трудовым отношениям Альберты должен подать заявление, прежде чем все сотрудники Amazon смогут проголосовать по требованию создания союза.
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