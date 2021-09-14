Рабочие-активисты подают жалобу федеральной комиссии по трудовым вопросам на Activision

Зарубежка

Компания Activision Blizard Inc. подала жалобу федеральной комиссии по трудовым вопросам на Bloomberg - Союз в судебном сражении за права на работу в производителя видеоиграх.

В жалобе Федеральной комиссии по трудовым отношениям, поданной американскими сотрудниками связи, обвиняют Activision в нарушении федеральных законов о труде посредством принудительных правил, действий и заявлений.

Работодатель предупредил работников о том, что они не могут говорить или сообщать о зарплатах, часах и условиях труда в соответствии с копией жалобы, представленной CWA. Документ также обвиняет Activision в том, что они незаконно рассказывают персоналу, что не могут обсуждать текущие расследования ; угрожают сотрудникам или наказывают их за их активность, развертывают наблюдение и допросы, направленные на легальную активность, и поддерживают политику в социальных сетях, которая нарушает права работников.

Список учреждений показывает, что жалоба CWA была подана 10 сентября 2015 года. Компания Activision не ответила на просьбы о комментариях во вторник.

Компания Activision Blizard, которая создает игры, такие как Call of Duty и World of Warcraft, ввязалась в споры по поводу обращения с сотрудниками. В июле компания Activision подала в суд на министерство по вопросам справедливой занятости и жилья, утверждая, что она способствовала формированию культуры братских мальчиков, в которой женщины-работницы подвергались сексуальным домогательствам, неравенству в оплате труда и возмездиям. Через несколько дней в южно-Калифорнийском городке компании сотни демонстрантов вышли на прогулку.

В июльской электронной почте, главному сотруднику Activision, занимавшему должность советника по национальной безопасности при президенте Джордже Буше, назвал претензии калифорнийского агентства фактически ошибочными, старыми и не имеющими контекста. Жалобы, поданные в комиссию по трудовым спорам, расследуются административными подразделениями и могут быть рассмотрены, если будет установлено, что они имеют заслуги и не разрешены, генеральным адвокатом агентства и заслушаны районными судьями. Решения могут быть обжалованы федеральными членами в Вашингтоне оттуда, а затем в федеральном суде. Агентство может оправдать такие средства, как написание уведомлений и отмена политики или наказаний, но не имеет полномочий на наложение штрафных убытков.

CWA, которая в последние годы все больше сосредоточилась на организации внесоюзных видеоигр и техно-работников, сказала в заявлении по электронной почте, что она была очень вдохновлена храбростью сотрудников Activision и подана в рабочую комиссию для обеспечения того, чтобы нарушения со стороны компании не остались без ответа.