Путин является самоизоляцией после того, как люди, находящиеся в окружении, заболевают
МОСКВА, 14 октября - 15 декабря : Президент России Владимир Путин является самоизоляцией после того, как члены его окружения заболели COVID-19 и поэтому не будут ездить в Таджикистан на запланированное совещание по региональной безопасности, сказал Кремль во вторник.
Путин, 68 лет, приехал в Афганистан для встреч на высоком уровне региональных альянсов ОДКБ и ШОС с быстрым ухудшением безопасности в соседнем Таджикистане.
Кремль в своем заявлении во вторник заявил, что Путин призвал президента Таджикистана Эмомали Рахмона объяснить, что он не может путешествовать из-за своего режима самоизоляции и вместо этого будет участвовать во встречах с помощью видеосвязи.
Путин сказал, что из-за случаев коронавируса в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции в течение некоторого времени, как сказал в заявлении по телефону.
Российский лидер принял целый ряд мер предосторожности по охране здоровья на протяжении всей пандемии и получил две дозы вакцины от Спутника V COVID-19.