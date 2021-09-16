Зарубежка

Путин сообщил саммиту Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, столице Таджикистана, по видеосвязи, что он не смог присутствовать лично, поскольку находится в карантине.

К сожалению, мне пришлось отменить поездку в Душанбе в последний момент. Сразу после операции я очень сожалею об этом, но это произошло из-за того, что коронавирус был обнаружен в моей непосредственной среде.

Это не один, не два, а несколько десятков человек. Затем необходимо самоизолироваться в течение нескольких дней. Я не могу пожать тебе руку, обнять тебя. Но, конечно, мы заинтересованы в обсуждении ключевых целей нашей организации, пусть и удаленно. Во вторник Кремль заявил, что Путин находится на карантине после того, как тест на наркотики подтвердил наличие людей в его близком окружении, которые дали положительный результат на COVID-19. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин дал отрицательный результат на коронавирус и был абсолютно здоров. Песков сказал журналистам во время конференции, что, поскольку несколько человек в окружении Путина заболели, президент должен занять ответственное положение и не ставить под угрозу здоровье своих коллег. Пресс-секретарь не сказал, кто получил положительный результат теста, и сказал, что не знает, были ли вакцинированы эти люди. Во время телевизионной встречи с правительственными чиновниками и членами правящей Объединенной российской партии Путин сообщил, что несколько человек в его самом близком окружении заразились вирусом, в том числе один сотрудник, с которым он тесно сотрудничал в понедельник. По словам Путина, сотрудник был вакцинирован и недавно был перевакцинирован, по-видимому, ссылаясь на ускоритель, который Россия сейчас предлагает тем, кто иммунизировался шесть месяцев назад. Он был повторно вакцинирован, видимо, слишком поздно. Он умер через три дня после повторной вакцинации. За день до того, как я с ним очень близко разговаривал, весь день, как он сказал, сказал Путин. Это эксперимент - давайте посмотрим, как на самом деле работает Спутинк V. Все антитела высоки. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и COVID 19 покажет свои высокие параметры защиты от Спутника в реальной жизни, добавил он. Компания Covid-19, которая была вакцинирована против Путина в марте, провела напряженный день в понедельник. Он провел прямые переговоры с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, встретился с несколькими российскими паралимпийцами и инспекционными войсками, принимавшими участие в военных учениях в Нижнем Новгороде. Башар аль-Асад также встретился с президентом России Дональдом Трампом в Москве в понедельник. Россия входит в число стран, где пандемия коронавируса является наиболее серьезной, и сообщает о наибольшем числе случаев заболевания во всем мире. По состоянию на вторник, по данным Всемирной организации здравоохранения, официально было зарегистрировано более 7 миллионов случаев и 190 000 смертей. Больница в настоящее время борется с разрушительной третьей волной инфекций, с еженедельной смертностью на одном из самых высоких уровней на данный момент. Россия разработала несколько вакцин COVID-19, но она борется с устойчивыми низкими показателями вакцинации - проблемой, вызванной высоким уровнем нерешительности населения. Чуть больше четверти россиян были застрелены пулей, по сравнению с более чем половиной в Великобритании и двумя третями в США, согласно « Our World In Data » ( « Мир в данных » ).