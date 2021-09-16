Путин проведет дни в самоизоляции после того, как десятки заболеют

Зарубежка

Москва, 16 сентября - Рейтер - Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что ему придется провести несколько дней в изоляции после того, как десятки людей в его окружении заболели COVID-19, о чем сообщило информационное агентство TASS.

Во время саммита российского блока безопасности, который проходил в Таджикистане, Путин имел видеоссылку на видео. Он планировал лично присутствовать перед новостями о вспышке вируса в своем близком окружении на этой неделе.

Ранее было неясно, насколько большой была вспышка и как долго Путин будет оставаться в изоляции.

Это не только один или два человека, есть десяток людей, по его словам.

А теперь мне придется остаться в изоляции на несколько дней. Путин, 68 лет, у которого было два снимка российской вакцины Спутник V, сказал на этой неделе, что он сейчас лично проверяет ее эффективность, в то время как Кремль заявил, что сам президент здоров.

Кремль установил строгий режим, предназначенный для того, чтобы удержать Путина от кого-либо с COVID-19.

Посетителям Кремля пришлось пройти через многочисленные туннели для дезинфекции, журналистам, присутствовавшим на его мероприятиях, необходимо пройти специальные тесты PCR, а некоторых людей, с которыми он встречается, просят на карантине до того, как они прошли тестирование.