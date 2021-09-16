Proterra привлекает 37 миллионов евро для запуска электрического грузовика
ЛОНДОН-Рейтерс - В четверг компания Applectric Proterra объявила о том, что собрала 37 миллионов евро 43,7 миллионов евро в своем последнем раунде финансирования, возглавляемом хедж-фондом Luxor Capital, и включает в себя инвестиции поставщика батареи Volta Trucks Volta.
Луксор также инвестировал в предыдущий раунд финансирования.
По словам Вольты, финансирование будет использовано для разработки испытательного флота грузовиков для клиентов в Париже и Лондоне.
Компания ставит своей целью запустить к концу 2022 года производство 16-тонного электрического грузовика " Вольта-Зеро " и говорит, что в настоящее время у нее есть заказная книга из 2500 грузовиков стоимостью более 600 млн евро.
Вольта Грузовик объявил в этом месяце, что его первые грузовики будут сделаны компанией Steyr Automoriute, недавно созданной компанией в конце 2022 года в Австрии, которая захватила завод, ранее владевший подразделением Volkswagen AG MAN.