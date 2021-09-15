Производство заводов в Китае растет на 5. 3 % в августе недооценивают ожидания
ПЕКИН, 15 июня - 15 сентября - Рейтер - Официальный объем производства Китая в августе вырос на 5,3 % с того же периода два года назад, снизив его до 6,4 % в июле, в то время как рост продаж промышленных товаров значительно замедлился, официальные данные показали в среду.
Рост промышленного производства не оправдал ожиданий увеличения на 5,8 % в опросе аналитиков Рейтер.
Розничные продажи выросли на 2,5% по сравнению с предыдущим годом, самым медленным с августа 2020 года. Аналитики ожидали, что они вырастут на 7,0 % в августе после 8.5 % в июле.
Инвестиции в основные активы выросли на 8,9 % за первые восемь месяцев с прошлого года, только не ожидая роста на 9,0 % и по сравнению с 10,3 % скачком в январе-июле.
Китайская экономика получила удивительно сильное возрождение после спада, вызванного коронавирусом, но за последние несколько месяцев динамика замедлилась, так как предприятия боролись с высокими вспышками COVID, проблемами с поставками и запасами поставщиков для интенсивной стоимости сырья.