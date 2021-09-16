Производитель удобрений закрывает два завода в Великобритании из-за энергетического кризиса

Зарубежка

Энергетический кризис заставляет крупного производителя удобрений закрыть две электростанции в Великобритании, первый признак того, что рекордный скачок цен на газ и электроэнергию угрожает замедлить процесс восстановления региона.

Компания CF Industries Holdings Inc. сообщила в среду, что она прекращает работу своих производственных центров Billingham и Ince из-за высоких цен на природный газ, без какой-либо оценки того, когда производство возобновится. Энергетические фьючерсы упали в среду на фоне признаков того, что Европа сократила потребление.

Этот шаг происходит в то время, когда Европа сталкивается с экстремальным давлением на энергоснабжение, с ценами на газ и энергию, которые ежедневно ломают рекорды. Континент ушел в прошлое, чтобы заправить складские помещения до начала зимы, поскольку потоки от крупнейших поставщиков из России и Норвегии остаются ограниченными. Также ведется борьба за поставку сжиженного природного газа, и Азия скупает грузы для удовлетворения собственного спроса.

По словам Goldman Sachs Group Inc., повышение цен на энергию, скорее всего, приведет к росту цен на энергию, что усугубит опасения по поводу инфляции и приведёт к росту затрат на сырье, которые

До сих пор CF анонсировал наиболее вероятную линию компаний, работающих в регионе, но другие предупреждают о наиболее резком ударе.

Высокие цены на энергоносители создают инфляционное давление на все другие издержки, которые в конечном итоге переложатся на клиентов, - сказал Паскаль Лерой, старший вице-президент по ключевым ингредиентам в компании Roquette Freres SA, компании по переработке продуктов питания, базирующейся на севере Франции. И главный производитель сахара во Франции Тереос предупредил об увеличении цен на природный газ, что это приведет к резкому увеличению производственных издержек компании. Европейские энергетические рынки также являются последним примером того, как взлетевшие цены на сырьевые товары сказываются на мировой экономике. Тяжелое предложение всего, от алюминия до нефти, вызвало беспокойство по поводу продолжительной борьбы с инфляцией. Более высокие затраты на отопление домов будут кусать потребительские кошельки в то время, когда они также платят больше еды, и многие все еще борются от экономических последствий пандемии.

В Великобритании контрольные цены на природный газ утроились в Европе и Великобритании в этом году. Кризис усугубился в среду после того, как пожар вырубил ключевой кабель, соединяющий Великобританию с ее главным промышленным поставщиком электроэнергии Францией, что повысило спрос на газ для производства электроэнергии в Великобритании.

Цены на газ упали на 10 %, а цены на электроэнергию упали почти на 6 % в четверг, перед тем как

Закрытие этих заводов, которые в основном производят нитрат аммоний, вызовет у компании потерю некоторых объемов производства, по словам Алексиса Максвеллера, аналитика Bloomberg Intelligence. По ее словам, более значительное потенциальное воздействие, скорее всего, будет оказывать глобальное ценообразование на удобрения, поскольку растет беспокойство по поводу того, что другие покупают те же самые удобрения.

Рынок прочитает это, как, скорее всего, закроют другие европейские производители, и цены на азот будут продолжать расти при дефиците предложения, сказал Максвелл.

Цены на удобрения уже высоки, что увеличивает затраты фермеров, которые платят за всё, начиная с земли и семян и заканчивая оборудованием. Более высокие затраты на производство могут означать инфляцию цен на продукты питания.

Мы не удивимся, если в ближайшие дни по всей Европе будет происходить больше производства азота и химикатов, пока цены на газ не утихнут, как сказал в отчете Джоэл Джексон, аналитик из BMO Capital Markets.