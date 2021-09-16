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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Производитель смартфонов Oppo сокращает долю в ключевом бизнесе на 20%

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 06:30
3 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 06:30
3 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Блумберг - Оппо, производитель смартфонов, урезает около 20 % персонала в ключевых командах программного обеспечения и устройств после того, как он объединил операции с филиалом OnePlus, первой крупной консолидацией в китайской мобильной промышленности, борющейся с нехваткой чипов и экономическими шоками, вызванными ковидом.

Оппо, ставший главным брэндом в стране в 2016 году для Apple Inc., сказал, что сокращается после слишком быстрого расширения на рынке найма персонала в последние годы и нападки на премиальный сегмент, в котором доминируют люди, знакомые с этим вопросом. Отрубы затрагивают важные единицы, в том числе команду, которая доводит Андроид в свой дом " Колоросс ", и подразделение " Интернет вещей ", которое разрабатывает спектр изношений, таких как смарт-часы и наушники, сказали людям, просив не идентифицироваться для обсуждения частного вопроса.

С середины 2021 года Оппо объединился с избыточной компанией OnePlus, с которой он делится спонсорами, чтобы объединить ресурсы для развития и сократить накладные расходы, но вместе с тем он создает более мелкие позиции. По словам одного из людей, ее команда по исследованиям и разработкам в области телефонов и зарубежных продаж пока не пострадала от сокращений. Представитель Оппо отказался комментировать эту историю.

Оппо, базирующийся в Шэньчжэне, построил один из крупнейших китайских брендов смартфонов, обманывая розничную торговлю в сельской местности, чтобы сгенерировать свои специальные продукты и мобилизовать свои устройства с помощью более крупных батарей и памяти. Но огромные инвестиции для расширения в Индии в Юго-Восточную Азию и Европу не окупились, как ожидалось, от жесткой конкуренции со стороны Ciaomi Corp. и Apple. Сейчас он сталкивается с замедлением розничной торговли в Китае, поскольку возрождение Ковида блокирует некоторые части страны.

На пике своей деятельности компания наполнила розничные магазины прекрасными бонусом, чтобы захватить долю рынка, и заказала структуру штаб-квартиры в Шэньчжэне, разработанную Захой Хадид Архитектс, заполненную 20-этажным вертикальным лоббистом и художественной галереей.

Скрытный миллиардер – это то, как он сверг Apple в Китае. Дополнительная информация :

Компания, которая находится в тесном ведении тайного фонда сотрудников, который считает бизнесмена Тони Чена и его протежа Дуана Юнпина ключевыми основателями, не раскрывает финансовых деталей. Во втором квартале глобальные поставки смартфонов выросли на 37 %, но едва ли достаточно для того, чтобы сохранить своё « нет ». 1. По данным научно-исследовательской фирмы IDC, 4 рейтинга рассчитываются MRP.

Компания OnePlus совершила более глубокое проникновение на рынок США, чем любой другой китайский бренд на сегодняшний день, но она также не смогла напрямую бросить вызов Apple и Samsung Electronics Co. среди своих страховых клиентов обеих компаний. Местный соперник Huawei Technologies Co. также кратко утверждал, что крупнейший поставщик смартфонов в стране продал большую часть своего товарного бизнеса в 2020 году после того, как американские санкции заглушили поставки жизненно важных полупроводников.

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