Зарубежка

Блумберг - Оппо, производитель смартфонов, урезает около 20 % персонала в ключевых командах программного обеспечения и устройств после того, как он объединил операции с филиалом OnePlus, первой крупной консолидацией в китайской мобильной промышленности, борющейся с нехваткой чипов и экономическими шоками, вызванными ковидом.

Оппо, ставший главным брэндом в стране в 2016 году для Apple Inc., сказал, что сокращается после слишком быстрого расширения на рынке найма персонала в последние годы и нападки на премиальный сегмент, в котором доминируют люди, знакомые с этим вопросом. Отрубы затрагивают важные единицы, в том числе команду, которая доводит Андроид в свой дом " Колоросс ", и подразделение " Интернет вещей ", которое разрабатывает спектр изношений, таких как смарт-часы и наушники, сказали людям, просив не идентифицироваться для обсуждения частного вопроса.

С середины 2021 года Оппо объединился с избыточной компанией OnePlus, с которой он делится спонсорами, чтобы объединить ресурсы для развития и сократить накладные расходы, но вместе с тем он создает более мелкие позиции. По словам одного из людей, ее команда по исследованиям и разработкам в области телефонов и зарубежных продаж пока не пострадала от сокращений. Представитель Оппо отказался комментировать эту историю.

Оппо, базирующийся в Шэньчжэне, построил один из крупнейших китайских брендов смартфонов, обманывая розничную торговлю в сельской местности, чтобы сгенерировать свои специальные продукты и мобилизовать свои устройства с помощью более крупных батарей и памяти. Но огромные инвестиции для расширения в Индии в Юго-Восточную Азию и Европу не окупились, как ожидалось, от жесткой конкуренции со стороны Ciaomi Corp. и Apple. Сейчас он сталкивается с замедлением розничной торговли в Китае, поскольку возрождение Ковида блокирует некоторые части страны.

На пике своей деятельности компания наполнила розничные магазины прекрасными бонусом, чтобы захватить долю рынка, и заказала структуру штаб-квартиры в Шэньчжэне, разработанную Захой Хадид Архитектс, заполненную 20-этажным вертикальным лоббистом и художественной галереей.

Скрытный миллиардер – это то, как он сверг Apple в Китае. Дополнительная информация :

Компания, которая находится в тесном ведении тайного фонда сотрудников, который считает бизнесмена Тони Чена и его протежа Дуана Юнпина ключевыми основателями, не раскрывает финансовых деталей. Во втором квартале глобальные поставки смартфонов выросли на 37 %, но едва ли достаточно для того, чтобы сохранить своё « нет ». 1. По данным научно-исследовательской фирмы IDC, 4 рейтинга рассчитываются MRP.

Компания OnePlus совершила более глубокое проникновение на рынок США, чем любой другой китайский бренд на сегодняшний день, но она также не смогла напрямую бросить вызов Apple и Samsung Electronics Co. среди своих страховых клиентов обеих компаний. Местный соперник Huawei Technologies Co. также кратко утверждал, что крупнейший поставщик смартфонов в стране продал большую часть своего товарного бизнеса в 2020 году после того, как американские санкции заглушили поставки жизненно важных полупроводников.