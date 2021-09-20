Программное обеспечение для беспилотного вождения Tesla может быть отложено

Зарубежка

Федеральный правительство готовит значительное обновление своего программного обеспечения для помощи водителю, но главный федеральный следователь катастрофы утверждает, что этот шаг может быть преждевременным.

Тесла на прошлой неделе сказала, что водители вскоре смогут запросить расширенный вариант своего полного самоуправляемого потенциала, который Тесла называет своим расширенным профилем. Модернизация, как ожидается, добавит компонент, предназначенный для того, чтобы помочь автомобилям передвигаться по дорогам, расширяя набор средств защиты водителей, которые были разработаны, в основном, для управления городским хозяйством.

Несмотря на свое название, Countleding и Tesla дают указание водителям оставаться настороженно, с их руками на колесе.

Дженнифер Хамонди, новый глава Национального совета по безопасности транспорта, сказала, что Тесла не должен выставлять инструмент управления городом, прежде чем решать то, что агентство считает недостатком безопасности в технологии компании. NTSB, который изучает авиакатастрофы и вносит рекомендации по безопасности, хотя у него нет какого-либо регулятивного органа, призвал Tesla ограничить использование водителями средств обеспечения вождения компании.

По ее словам в интервью, основные вопросы безопасности должны быть решены до того, как они перестроят его на другие улицы и районы. Г-жа Хомэнди выразила озабоченность по поводу тестирования программного обеспечения Tesla на общественных дорогах.

Госпожа Хомэнди назвала использование термина « Тесла » безответственным и вводящим в заблуждение, добавив, что люди уделяют больше внимания маркетингу, чем предупреждениям в учебниках по автомобилям или на сайте компании. В случае с Тесла, по ее словам, это явно ввело в заблуждение многих людей, злоупотребляющих технологиями и злоупотребляющих ими. Тесла заявила, что усовершенствованная водительская помощь г-на Маска делает смерти от несчастных случаев более безопасными и предотвращает возможность вождения. В последние месяцы он имеет дело с автоматической системой полного колеса.

Мы должны сделать полную работу самоуправляемостью убедительным предположением о ценности. Если люди тоже играют в азартные игры на будущее, вы знаете, они были готовы сделать это в июле, ответив на вопрос о заинтересованности клиентов в SDR к полному самоуправлении Tesla.

Некоторые защитники безопасности и транспортные чиновники выразили озабоченность тем, что автомобилисты, возможно, переоценивают возможности передовых систем водительских правителей, таких как Tesla

Мы постоянно слышим, что это, безусловно, работа в процессе, так что, как мы можем сделать так, чтобы общественность поняла его ограничения? Рема Гриффит, исполнительный директор вашингтонской государственной транспортной комиссии, рассказала газете « Уолл-стрит Джорнал ».