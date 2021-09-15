Проект Байтона с FCC отложен из-за финансовой ситуации
Рейтер - Электромобильный проект Байтона с FCC был отложен из-за ухудшения финансового положения китайского стартапа, газета Nikkei сообщила в среду https : s.nikkei. com 2 YOxvxg, ссылаясь на неопознанные источники, которые знают об этом деле.
Проект Байтон еще официально не завершен, но на данный момент его очень трудно продолжить, - сообщил Никкей Азии один из источников.
В январе Фоксконн сообщил, что сборщик Byton и зона экономического и технологического развития Наньцзина согласились начать производство электрических автомобилей спортивного назначения для Apple в 2022 году.
Несколько сотрудников Foxconn все еще работают на фабрике Байтона, сказал другой источник, но они заканчивают дела и готовятся к их окончанию, когда это становится необходимым. Некоторые талантливые специалисты более высокого уровня, участвующие в проекте, покинули Foxconn, добавил отчет.
По данным Никкея, планы Фоксконна по строительству заводов в США и Таиланде для сборки целых автомобилей в 2023 году нетронуты.
Байтон отказался давать комментарии, в то время как Фоксконн не ответил сразу на запрос о представлении комментариев.