Продажи в H&M остаются ниже предпандемического уровня
СТОКГОЛЬМ - Продажи в шведском H&M, втором по величине в мире торговца модами, увеличились за три месяца, которые последовали за августом меньше, чем ожидалось, и остались ниже предпандемического уровня.
По данным компании, полученным в среду, продажи выросли на 9 % по сравнению с предыдущим годом, или на 14 % в местной валюте, до 55,6 млрд. крон, из которых 6,46 млрд аналитиков, опрошенных Refinitiv, прогнозировали чистый рост продаж в среднем на 14 %
По сравнению с тем же кварталом 2018 года - до пандемии - чистые продажи упали на 11 % до 62,6 млрд крон. В заявлении H&M говорится, что на продажу продолжает влиять продолжающаяся пандемия с существенными различиями между рынками.
Закрытия и ограничения продолжают препятствовать развитию, особенно в Азии. Однако, поскольку ограничения были смягчены, продажи в магазинах увеличились на многих рынках, в то время как онлайн-продажи продолжали расти, как говорится.