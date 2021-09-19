Продажи облигаций на чрезвычайных рынках резко выросли в преддверии сворачивания ФРС

Зарубежка

Блумберг - Продажа облигаций развивающимися рынками возвращается к жизни до встречи Федеральной Резервной Системы на этой неделе, так как новые спекуляции о неизбежном сужении, подталкивают инвесторов собирать деньги, пока они все еще дешевые.

Прошедшая неделя разрушила летний затишье по доллару и номинированному в евро долгу, отправив от правительств и компаний 2600 миллиардов эмиссий, после того как предыдущие 10 недель собрали только 180 миллиардов. Продажи из Индонезии, Турции, Венгрии, Испании и Индонезии были встречены с сильным спросом инвесторов. Нигерия должна начать инвестировать в понедельник, в то время как ближневосточный заемщик Arab Petroled Investment Corporation готовится к своей первой продаже долларовых облигаций почти за три года.

Потоп ознаменует собой поворот для рынка, на котором продажи упали до самых медленных квартальных темпов за три года из-за сезонного спада, а также из-за скачков на рынке корпоративных долговых обязательств, связанных с Китаем Evergrande. Рекордный трубопровод рефинансирования и новые спекуляции по поводу сокращения ФРС создали ощущение неотложности.

С этого момента он будет довольно быстро расти, и четвертый квартал будет высоким, сказал Ник Эйзенсер, сопредседателем активного фиксированного дохода развивающихся рынков в Vanguard Asset Management в Лондоне. Многие страны еще должны профинансировать, а некоторые из них собираются заранее профинансировать в следующем году, особенно до того, как ФРС сократит финансирование. Правительства и компании в развивающихся странах имеют около 10,02 млрд. долларов в долгах на оставшуюся часть этого года и еще 3,089 млрд в следующем году. Это сделает инвесторов богатыми и готовыми реинвестировать в развивающиеся рынки до тех пор, пока они предлагают привлекательную дополнительную доходность казначейских облигаций США.

Мы бы купили новый долг, и мы в состоянии это сделать, - сказал Эйзер.

Лето северного полушария, как правило, является медленным периодом для продажи облигаций, но в этом году у правительств было еще меньше мотивации занимать, поскольку Международный Валютный Фонд выпустил фонды и цены на нефть выросли. Иссуинг составил в этом квартале $ 1,27 млрд, что меньше, чем 16,61 млрд за тот же прошлый год.

Теперь, когда ФРС, возможно, приближается, заемщики не принимают никаких шансов, собирая деньги, прежде чем урожаи поднимутся.

По словам Стефана Вейлера, лондонский рынок капитала, возглавляющий центральные и восточные рынки Европы, Ближний Восток и Африку в JPMorgan Chase Co. October, будет также занят, Сербия продала первый зеленый облигаций с Балкан, в то время как Польша - MBNC SA собрала 500 миллионов евро 586 миллионов долларов, чтобы стать первым польским кредитором, предложившим зеленые облигации, деноминированные в евро. Нигерия, которая, как ожидается, наберет 3,3 миллиарда долларов на вторую неделю октября, уже наполнила банки непродуктивными результатами.

В Азии происходит возобновление заимствований. Китай имеет чрезмерное влияние на новый календарь выпусков, сказал Тодд Шуберт, глава исследований с фиксированным доходом в банке Bank of Sague Lobd. Однако, эмиссия более высокой урожайности предполагает, что последствия от Evergrande могут быть остановлены. Chinachy Group выпустила долги после закрытия фондового рынка на прошлой неделе.

Страны Ближнего Востока, известные тем, что продавали больше, чем в среднем, тоже спрыгивают на рынок. Apicorp, также известная как Araf Petroled Investment Corporation, поручила банкам организовать серию призывов инвесторов с фиксированным доходом с 20 сентября.

Мы ожидаем крепкого трубопровода в течение остальной части года и ожидаем, что объем будет соответствовать или превысить его в прошлом году, сказал Хитше Асарпота, управляющий директор, глава кредитных синдикатов и рынков долгового капитала в Emirates NBD Capital, крупнейшем кредиторе Дубая.

Что это за вещи, которые вам следует посмотреть на этой неделе :

Центральный банк Бразилии, как ожидается, поднимет индекс Селика на 100 базисных пунктов до 6,625 %, даже после того, как президент банка Banco Central Роберто Кампос Нето на прошлой неделе удивил инвесторов, заявив, что чиновники не будут менять свои планы каждый раз, когда появятся новые данные. В то время как банк повысил ставки на 325 базисных пунктов в этом году, ежемесячная инфляция в Турции выросла до пятилетнего максимума в августе, и ставка приближается к более быстрому, чем ожидалось * Ежегодное заседание бразильского центрального банка, которое состоится в июле, будет проведено в четверг. В августе инфляция подскочила, подняв реальную процентную ставку до отрицательных 25 базисных пунктов и создав дополнительную проблему для управляющего центрального банка Сахара Кавсиоглу. По его обещанию, контрольный показатель будет выше инфляции, но он столкнулся с призывами президента Реджепа Тайипа Эрдогана о снижении ставок Пожалуй, Южноафриканский резервный банк в тот же день понизит ставки, проигнорировав то, что, как предполагается, является временным нарушением инфляции Тем не менее, заявление может стать более ястребным, в соответствии с все еще повышенными инфляционными рисками и ожиданиями более высоких процентных ставок в США, заявил в докладе Bloomberg Economics. Это увеличивает перспективу повышения процентных ставок на 4 Q встречу центрального банка, запланированную для Индонезии, Пакистана, Филиппин и Тайваня на предстоящую неделю. Все группы, как ожидается, сохранят свои базисные ставки без изменений.