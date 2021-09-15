Принц Гарри и Меган вошли в список 100 самых влиятельных людей журнала Time

Зарубежка

Британский принц Гарри смотрит рядом со своей женой Меган, когда они ездят на конной коляске после своей свадебной церемонии в Виндзорском замке в Виндзоре 19 мая 2018 года. 11 сентября Рейтер - Принц Гарри и его жена Меган украшают обложку ежегодного 100 влиятельных людей в мире из журнала Time.

Список включает в себя певцов Билли Эйлиша и Бритни Спирс, а также олимпийский гимнаст Симона Билеса.

Гарри и Меган, которые ушли со своих королевских обязанностей в прошлом году и переехали из Англии в Калифорнию, представлены на одном из семи одеяний с участием почетных.

Фотография показывает пару, которую называют герцог и герцогиня Сассекса, одетую как следует на заднем фоне деревьев.

Главный редактор журнала Time Edward Felsenthal сказал, что в список 100 входят экстраординарные лидеры со всего мира, которые работают над тем, чтобы построить лучшее будущее, которые в течение года кризиса перепрыгнули в список 100, в который не входят 54 женщины Он также состоял из таких политических деятелей, как президент США Дональд Трамп, вице-президент США Камала Харрис и бывший президент США Джо Байден.

Гарри и Меган уехали из Британии на новую жизнь в 2020 году, чтобы восстановить Фонд Арчевелла и начать прибыльные сделки по производству телешоу и подкаст.

Шеф Хосе Андрес, который финансировал фонд Archewell, который сотрудничает с World Kitchen, написал, что было бы безопаснее, если бы пара молчала в знак благодарности.

В мире, где у каждого есть мнение о людях, которых он не знает, у герцога и герцогиней есть сострадание к людям, которых они не знают. Она бежала к борьбе, пишет Андрес.

Спирс, 39 лет, впервые за год составила список, в котором она с трудом избавлялась от консерватора, который контролировал ее личные дела за 13 человек каждый раз, когда они находились под наблюдением.

Сильнейший певец был отпразднован звездой реалити-шпиона, которая написала, что Париж Хилтон воплощает радость, несмотря на ее борьбу. Именно в ней мы слышим и лелеем ее, когда она превращает боль в цель, ее непоколебимый дух сильнее, чем когда-либо. Раппер Эйлиш, пишущая о семикратном победителе Грэмми Меган Тее Сталион, которая также получила прикрытие, назвала 19-летнего музыканта уникальной душой, которая защищает себя и защищает женщин во всем мире. Вопрос времени продается на неделю октобера 16.