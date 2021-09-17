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Приложение Ehtesab в Афганистане помогает людям оставаться в безопасности

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 15:20
6 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 15:20
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Когда в прошлом месяце Талибан въехал в Кабул, команда, которая стояла за абонентским приложением новостей Ehteab, покинула свой офис в городе. Но они продолжили свою работу по доставке критически важной информации афганцам, например, дороги, которые были перегружены и в которых сообщалось о вспышках насилия.

Спустя несколько дней после двух взрывов террористов-смертников, во время которых погибло более 70 человек вблизи аэропорта Хамида Карзая в Кабуле, когда люди постарались остро эвакуировать свои войска, их контакт был направлен на то, чтобы подтвердить два теракта в течение нескольких минут.

Эхтесаб был создан три года назад, чтобы предоставлять в реальном времени предупреждения и информацию об инцидентах в Кабуле. Цель в то время заключалась в том, чтобы поддержать участие жителей, устранить разрыв в коммуникациях между гражданами и правительственными чиновниками и привлечь их к ответственности. Как и приложение « Граждане » в Соединенных Штатах, известное о предупреждении преступлений в реальном времени, Эхтесаб заставляет местных жителей сообщать об инцидентах со всего города, в том числе обо всём, начиная с несовершенной телекоммуникации и заканчивая запланированными демонстрациями. Эти отчеты затем проверяются экспертами по безопасности Эхтесаба.

Эта служба обрела новую актуальность, что привело к быстрым политическим и социальным изменениям после захвата Талибана. В то время как приложение было скачено только 5000 раз людьми в Кабуле и других местах ( крошечная часть миллионов жителей города ), компания заявляет, что его использование увеличилось в последние недели.

Очевидно, что основное внимание было уделено представлению сообщений, которые влияют на доступ афганцев к продовольствию, доступу к банкам, доступу к передвижению, - сказала Сара Вахеди, 26-летняя основательница Эхтесаб, возглавляющая команду кабулевских сотрудников из Нью-Йорка, в то время как она заканчивает степень в области прав человека и научных данных в Колумбийском университете.

По ее словам, мы пытаемся смягчить настолько беспокойство в нынешней ситуации, насколько можем в повседневной жизни. Что делает моя команда, чтобы обеспечить безопасность? Приложение для всех жителей Кабула, которое надо загрузить и использовать здесь.

Вахеди родилась в Афганистане, но была вынуждена покинуть семью в возрасте шести лет примерно в то время, когда прежнее правление Талибана в Афганистане пришло к концу. Она переехала в Канаду, а затем поселилась в Европе по визе на убежище. В 2016 году она сделала перерыв в исследованиях политологии, чтобы вернуться в Кабул, со временем работая в офисе бывшего афганского президента Ашрафа Гани больше года в области политики социального развития.

В мае 2018 года Вахеди шла домой со своей работы в Кабуле, когда застряла в центре нескольких взрывов террористов-смертников. Она сумела благополучно вернуться домой, но на следующий день, по ее словам, были перебои с электроэнергией, закрытые улицы и проблемы с канализацией.

Я действительно в замешательстве, потому что не было платформы, на которой вы могли бы найти в реальном времени информацию о том, что происходит в городе, в частности о городе, который постоянно погружается в неустойчивость, Вахеди зиад. Я думал, что у меня просто нет структуры. Реализация чего-то вроде этого не обойдется дорого. К концу 2018 года она начала работать на Эхтесабе и трёх друзьях. Три года спустя в приложении работают 20 человек в Кабуле, в том числе разработчики, разработчики и сотрудники, которые работают над отчетами о проверке.

Пользователи представляют отчеты через приложение по одной из пяти категорий : безопасность, трафик, электричество, коррупция и другие. Приложение инструктирует пользователей предоставить информацию, включая местонахождение, личное описание и фотографию или видео. После проверки, по крайней мере, двумя источниками, приложение показывает сообщения на карте Кабула и дополняет обновленную информацию, поскольку имеется больше информации.

С тех пор, как Талибан пришел к власти в Афганистане, работа Эхтесаб стала не только более сложной, но и более опасной. Раньше приложение было в состоянии использовать правительственные записи и информацию от местных полицейских сил для проверки сообщений. Она стала более зависимой от новостей, иностранных посольства и Организации Объединенных Наций, многие из которых прибегли к Кабулу в последние недели. Команда также работает над тем, чтобы ни одно электронное письмо, отправленное пользователями, не было отслежено Талибаном.

Несмотря на все эти трудности, а также опасения, что Талибан может широко взломать Интернет, как это было в начале 2000-х, Вахеди сказал, что команда не сдастся.

Это единственное, что удерживает нас на ежедневной основе, это сказать, что мы в состоянии сделать что-то очень прямо, сказала она. Команда сказала : " Мы не можем остановить Интернет, пока они не закроют Интернет, мы продолжим делать это. Эхтесаб планировал оперировать, по крайней мере, еще в пяти афганских городах к декабре, но Вахеди сказал, что возвращение Талибана, скорее всего, отнесет их назад до следующего года. Компания также работает над выяснением того, как помочь Эхтесаб добраться не только до сельских жителей с помощью телефонов, но и до сельских районов с более элементарной смартфонной связью и только 3 G-сервисами.

В то же время Вахеди заявил, что приложение может выиграть от помощи международного технологического сообщества, добавив, что команда ищет опыт в таких областях, как геофинансировка, отслеживание местоположения и спутниковые службы.

По ее словам, нам действительно нужны лучшие умы в технологиях, чтобы работать с нами и сотрудничать с нами в том, как мы можем максимизировать потенциал этого. У нас много афганских талантов, и множество афганских компаний делают замечательную работу. Но как только вошёл Талибан, все собрали свои сумки и ушли.

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Афганистан
Талибан
Организация Объединенных Наций
Хамид Карзай
Кабул
Ашраф Гани
Колумбийский университет
CNN Business
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