Приказ правительства США потребовать от 25 миллионов человек вакцинации

Зарубежка

экономисты Goldman Sachs подсчитали, что в течение следующих шести месяцев, благодаря модели лишь умеренному влиянию на занятость в США, мы, мир, мы, тенденциозно-предприимчивые - шестиэтапные планы - 19 - пандемия 2021-09-09 - 09 - 09 -

Исполнительный указ Джо Байдена, опубликованный на прошлой неделе, чтобы повысить слабый уровень вакцинации в США и обеспечить непрерывное восстановление экономики, заказные вакцины для федеральных служащих и основной части работников здравоохранения, а также требование к фирмам с более чем 100 работниками установить требования к вакцинации или тестированию.

В теории, все сказали, что покроет 100 миллионов рабочих мест https : www.reuters.com. То, что является законным правительством, как будет табу - как повлияет мандат - рабочие-компании - 2021 год - 09-13, или около двух третей работы по найму в США.

Но сочетание данных о текущих показателях вакцинации и доле рабочих мест, охватываемых различными видами деятельности, показывает, что требования будут применяться примерно к 25 миллионам непривитых сейчас рабочих, по оценкам экономистов Goldman Джозефа Бриггса, Даана Стройвена и Сида Бхусана.

Эти мандаты могут также привести к тому, что некоторые люди найдут работу в различных компаниях, у которых нет мандата или которые предпочтут пройти тестирование, если оно будет доступно, добавляют они.

Используя сочетание данных опросов и изменения уровня вакцинации после французского мандата, они подсчитали, что, возможно, всего 12 миллионов американцев будут вакцинированы в результате мандата на 3,6% больше к вакцинированной доле американцев.

Соединенные Штаты с населением около 64 % http : griculture.reuters.com. com-come-coronavirus tester - и карты распространения и доступа к вакцинам, по крайней мере, частично иммунизированы, остаются далеко не такими, как уровень, необходимый для того, чтобы достичь стадного иммунитета и контролировать распространение коронавируса. Ученые также наблюдают за новыми вариантами вируса.

Экономисты Goldman Sachs предсказывают, что общий уровень вакцинации в США может достичь 82 % к середине следующего года после того, как вакцины будут одобрены для детей младше 12 лет, уровень, который, по их мнению, будет видеть экономику более открытой, а работники будут менее нерешительны вернуться к работе.

Но, по их словам, мандат может привести к снижению занятости в краткосрочной перспективе.

Некоторые люди сообщают о риске снижения безработицы в ближайшем будущем, когда 7 миллионов пострадавших рабочих сообщают, что они определенно не получат вакцину, и мандаты на вакцинацию, наложенные поставщиками медицинских услуг в начале этого лета, вынудили некоторых работников покинуть свои рабочие места, писали экономисты Goldman.