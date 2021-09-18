Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Мексику в преддверии саммита розового прилива
Мехико, 17 сентября Рейтер - президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в МЕХИКО в пятницу, министр иностранных дел Мексики сказал, что перед саммитом недавно избранного розового прилива левых латиноамериканских лидеров.
Социалистический лидер будет присутствовать на встрече Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна, регионального органа, который покойный президент Венесуэлы Уго Чавез помог основать в 2011 году в своем родном городе Рио-де-Жанейро.
Саммит CELAC также поддержит лидеров Пинкового Прилива, чьи выборы привели к усилению левых движений по всему региону.
Президент Лопез прибыл в Мехико через несколько часов после того, как его вице-президент Дека Сардос высадился в Мексике, чтобы представлять Мексику в CELAC.
В последние месяцы Мексика также принимала у себя ожесточенные переговоры между правительством Мадуро и оппозицией. Венесуэла сказала в пятницу, что оппозиция намерена саботировать международный диалог между двумя странами.
Лидер мексиканской левой партии Андрес Мануэль Лопез Обрадор будет принимающей стороной саммита, поскольку его страна, празднуя 200-ю годовщину независимости, является временным президентом CELAC.
Показывая солидарность левых, кубинский президент Жак Диаз-Канель присутствовал на военном параде в четверг в 200-ю годовщину независимости Мексики и произнес речь, поблагодарив Мексику за то, что она предложила свою силу, несмотря на блокаду США.
Левые Латинской Америки достигли своих величайших успехов с первым Пурпурским Приливом социалистических лидеров в начале 2000-х годов. Некоторые из них, такие как Чавез и Боливийский Эво Моралес, умерли или были свергнуты.