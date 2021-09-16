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Зарубежка
Президент Франции заявил, что лидер ИГИЛ Аднан убил его в Сахеле
16 сентября, 2021 02:50
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Русская планета
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ПАРИЖ, 16 сентября : Рейтер - Французский президент Эммануэль Макрон заявил в среду, что исламский воинствующий Аднан Абу Валид аль-Сахрави убил итальянского боевика Аднана, лидера исламского государства в Западной Сахаре.
Что является еще одним большим успехом в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле?
Сахаруи был историческим лидером Исламского государства в Сахелианском регионе Западной Африки, и его группа напала на американских солдат во время смертоносного нападения в 2017 году, сказал офис Макрона. Он добавил, что в августе 2020 года он лично приказал убить шестерых нигерианских благотворительных рабочих и их французского водителя.
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