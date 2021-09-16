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Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что не следует ожидать пакета экономических стимулов

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 12:55
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 12:55
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Йосихида Суга, министр вакцинации, который собирается заменить премьер-министра Таро Коно, присутствует на групповом интервью в Токио, Япония, 16 сентября 2021 года. 16 сентября Рейтер - премьер-министр Йосихида Суга, баллотирующийся на пост национального премьер-министра Таро Коно, заявил в четверг в пресс-службе, что любые новые меры экономического стимулирования должны быть направлены в первую очередь на расходы на возобновляемые источники энергии и расширение 5 G-сетей.

Резкое решение Либерально-демократической партии, принятое две недели назад, привело к волне кандидатов на выборы, в том числе бывшего исполнительного представителя ЛДП Фрэнка Суги, бывшего министра внутренних дел Саны Такайчи и бывшего министра внутренних дел Сейко Нода, которые выступают против Коно в конкурсе 29 сентября. Победитель фактически уверен в том, что он премьер-министр из-за партийного большинства в нижней палате парламента.

Кандидатура Нода, объявленная вечером в четверг, не может означать, что ни один кандидат не победит в первом туре, а выборы пройдут во втором туре. Это было бы выгодно Кишиде, потому что члены низовой партии не смогут голосовать в последующих раундах, а фракционная политика выйдет на передний план.

В среду, в среду, 58 лет, которые регулярно возглавляли опросы общественного мнения о том, кого японцы хотят видеть премьер-министром, получили поддержку ЛДП с тяжелым весом Шигеру Исиба.

В групповом интервью Коно отказался сказать, сколько расходов было бы уместно, сказав, что правительство должно определить целевые области, прежде чем обсуждать, насколько большим должен быть пакет.

Коно сказал, что не должен быть предопределённый размер пакета стимулов. Необходимо составить список приоритетов, таких как меры по развитию возобновляемых источников энергии и распространению 5 G-сетей по всей стране. В связи с тем, что пандемия COVID – 19 все еще опустошает экономику, было трудно внезапно изменить ультрасвободную политику Банка Японии, Коно сказал, добавив центральный банк, что он должен четко сообщить о своих намерениях рынкам.

Япония не смогла добиться значительного прогресса в своей стратегии роста, что является ключевым элементом политики стимулирования бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сказал Коно. Он сказал, что структурные реформы будут одним из его приоритетов в том, чтобы вывести экономику на надежный путь восстановления.

Очевидно, что обширные внутренние резервы бизнеса не отражают более высокую заработную плату. Мы должны ясно дать понять, сказал он : мы будем стремиться к повышению заработной платы.

Коно, образованный и свободно владеющий английским языком, надеется, что комбинация самоуверенности, стратегии и упорства приведет к тому, что он станет премьер-министром.

Бывший министр обороны и иностранных дел указал на необходимость приложить все усилия для того, чтобы провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, но Японии также необходимо улучшить свои возможности сбора разведданных.

В среду Северная Корея запустила баллистические ракеты, которые приземлились в водах исключительной экономической зоны Японии.

Коно сказал, что будет работать над решением проблемы японцев, похищенных Пхеньяном несколько десятилетий назад, что уже давно является японским условием для улучшения дипломатических и экономических связей с Северной Кореей.

Он также имел беседы с северокорейскими чиновниками, которые имели этот вопрос в качестве министра иностранных дел, он сказал, что единственный путь вперед – это поговорить с Кимом.

Я хотел бы принять все возможные дипломатические меры, чтобы осуществить это, сказал он.

Абэ и Суга заявили, что готовы встретиться с Кимом без каких-либо условий, но последний раз японские и северокорейские лидеры встречались в 2004 году, когда Дзюнъитиро Коидзуми встретился с покойным отцом Ким Чен Иром, Ким Чен Иром.

В консервативной ЛДП Коно отказался от общепринятого мышления, полагая, что поддерживает однополые браки.

Я согласен с обеими. Он предложил однополый брак и разрешение мужьям и женам иметь отдельные фамилии, что невозможно в Японии, хотя некоторые муниципалитеты сейчас выдают свидетельства об однополом партнёрстве.

Когда такие ценности ставятся под сомнение в парламенте, он добавляет, что они не связаны партийными ограничениями.

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