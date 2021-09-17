Премьер-министр Венгрии Орбан говорит, что Папа его «очень сильно ободрил»

Зарубежка

Виктор Орбан пожимает руки премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в Романском зале в Музее изобразительного искусства в Будапеште, Венгрия, 12 сентября 2021 года. Ватиканская медийная помощь через - Фишерская фотография - Как я могу создать daily Vanity с Ватиканской Медиа фотографии?

БУДАпеШТ, 17 сентября – Премьер-министр Венгрии по националистическим вопросам заявил в пятницу, что его недавняя встреча с папой Франциском подтолкнула его продолжать защищать традиционную семью, но пара избежала выражения своих разногласий по поводу иммиграции

Во власти с 2010 года Орбан выступал как защитник западного либерализма против миграции гонконгцев в Европу и спаситель мусульманских ценностей против светского ислама.

Это завоевало ему сильную внутреннюю популярность - хотя в следующем году он столкнется с потенциально жесткими выборами - но вызвало критику со стороны групп по защите прав и участников кампании ЛГБТ.

Встреча дала мне очень сильное поощрение, как сказал Франциск о его встрече с Орбаном во время необычайно короткого семичасового пребывания в Венгрии.

Святой Отец добавил, что борьба за защиту семей, которую мы ведём, является самой важной борьбой за будущее Европы.

В прошлом году Венгрия изменила конституционное определение семьи, чтобы фактически запретить усыновление однополыми парами : еще одна победа для консерваторов, но возмущенная правыми группами. Он выразил себя более убедительно, чем когда-либо, сказал, что семья состоит из отца, матери и детей, полная остановка, сказал Орбан.

Кроме того, он сказал : идите вперед, идите за этим. Как Орбан, так и Папа в записях на его самолёте в четверг сказали, что иммиграция не обсуждалась.

Франциск часто осуждал то, что он считает возрождением националистических и популистских движений, и критиковал страны, пытавшиеся разрешить миграционный кризис односторонними или изоляционистскими действиями.

Пресс-секретарь Ватикана Томас Магни созвал встречу рестораном, и репортеры сказали, что вопрос о рождаемости, законах по стимулированию наличия младенцев и окружающей среды обсуждался.

Папа сказал о том, что Венгрия пытается защитить реки и очистить окружающую среду, говоря, что он будет проводить полный визит в 2022 или 2023 году.

Папа римский сказал на самолёте, что Церковь не должна наказывать однополые браки, а правительства должны предоставлять однополым парам законные права в таких областях, как здравоохранение, пенсии и наследство.

В июне Венгрия приняла закон, запрещающий гомосексуализм в возрасте до 18 лет - но протесты правых групп и Европейского Союза в том, что он является дискриминационным. Орбан говорит, что закон защищает детей.