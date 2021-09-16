Премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что отношения с Францией прочные
Его ежедневная пресс-конференция, посвященная зимнему плану COVID-19, состоялась в зале брифингов на Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания, 14 сентября 2021 года. ЛОНДОН, 16 сентября Reuters : Отношения между Австралией и Соединенными Штатами очень прочные, как сказал премьер-министр Борис Джонсон в четверг, когда спросили о новом оборонном пакте с Францией, который поглотит существующую французско-австралийскую подводную лодку.
Франция горячо отреагировала на новости о партнёрстве « AUKUS » в среду, которое поможет Австралии приобрести ядерные подводные лодки, разработанные во Франции, и отбросить американскую ядерную программу стоимостью в 40 миллиардов долларов США. Джонсон проигрывал любую ссору, которую спросили в парламенте об отношениях с Францией.
Отношения с Францией, наши военные отношения с Францией, по его словам, были твердыми.
Мы стоим плечом к плечу с французами, будь то в Эстонии, где мы проводим совместную операцию против террористов в Мали, или в Сахеле, где у нас самая большая операция НАТО. Ракетная и оборонная сделка также разозлила Китай, который утверждает, что она нанесет серьезный ущерб региональному миру и стабильности. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джонсон спросил Кейра Стармера, как он мог гарантировать, что этот шаг не ухудшит отношения Британии с Китаем.
Джонсон ответил : Я думаю, что для Палаты представителей важно понять, что AUKUS не должна быть состязательной по отношению к какой-либо другой державе. Она просто отражает те тесные отношения, которые мы имеем с Соединенными Штатами и Австралией.