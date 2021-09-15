Зарубежка

Премьер-министр Джастин Трюдо говорит на избирательной остановке в Брамптоне, Канада, 14 сентября 2021 года. ОТТАВА, 15 сентября Reuters - Лидер основной оппозиционной партии Канады в октябре сказал, что всплеск инфляции в следующем месяце подчеркнул провал экономической политики премьер-министра Джастина Трюдо и призвал канадцев проголосовать против правительства на следующих выборах.

Трюдо связан с голосованием за Эрин О'Тул, чьи консерваторы не борются с левоцентристскими либералами, которые были привязаны к опросам общественного мнения, сказал, что совершенно очевидно, что канадцы испытывают кризис доступности.

Тревожным является то, что Джастин Трюдо, похоже, апатичен по отношению к растущей стоимости жизни, которая навязывается канадцам инфляцией

Статистическое управление Канады сообщило, что годовой уровень инфляции возрос до 4,1 % в августе 2000 года, что является самым высоким показателем с марта 2003 года.

Либералы, находящиеся у власти в течение последних шести лет, активно обсуждали меры по преодолению пандемии COVID-19, вызвав рекордный долг и самый высокий дефицит бюджета со времен второй мировой войны. Трюдо получит больше инвестиций, когда он выиграет выборы.

О'Тул сказал, что либеральная победа 20 сентября будет означать более экстремальные расходы, более крупные долги и более высокие цены, добавив, что только его план восстановления облегчит жизнь.

Лидер консерваторов обещает сократить расходы в течение десятилетия без изменений, но не объяснил, как это сделать.

Трюдо, возглавляющий правительство меньшинства, которое полагается на поддержку оппозиционных партий в принятии законодательства, созвал выборы на два года раньше, чем в прошлом месяце, чтобы заручиться поддержкой избирателей для его плана восстановления. Либералы, однако, наблюдали, как их ранняя лидерство в опросах быстро исчезает из-за усталости избирателей и недовольства ранним созывом выборов.

Согласно телефонному опросу 1200 канадцев за CTV, проведенному в среду, общественная поддержка либералов составила 31,2 %, а либералов – 30,5 %, а левых – 21,4 %. В такой ситуации, если результат дня выборов приведет к тупику, в котором ни одна партия не сможет сформировать правительство большинства.

Опрос был признан точным в пределах 2,8 процентных пунктов, 19 раз из 20.