Представители ФРС раскрывают, как часто, по их мнению, будут расти процентные ставки

Зарубежка

Рейтерс - Представители Федеральной резервной системы будут разоблачать, как часто и как скоро они считают, что экономике понадобится повышение процентных ставок в течение следующих трех лет, когда они опубликуют новые прогнозы на своем ежегодном политическом собрании в среду, а инвесторы будут остерегаться ускорения темпов ужесточения.

Так называемая карта Дота, опубликованная в квартальном формате, показывает анонимные прогнозы в отношении экономического роста, безработицы и инфляции, а также сроки увеличения процентных ставок.

Это покажет, не будет ли большинство придерживаться недавно выраженных взглядов о том, что дельта-версий коронавируса, который пошатнул экономическую деятельность, окажет кратковременное воздействие на восстановление, несмотря на нынешнюю турбулентность и неопределенность, которые он вызывает. На этой неделе набор точек будет также включать в себя прогнозы политиков на 2024 год впервые.

С начала пандемии COVID-19 процентные ставки были близки к нулю, при этом ФРС поклялась не повышать стоимость заимствований до тех пор, пока экономика полностью не исцелится. Согласно новой структуре ФРС, это включает в себя усиление акцента на достижении максимальной занятости с ее 280 средним уровнем инфляции.

Горьче, чем ожидалось, инфляция, несмотря на некоторый недавний период умеренности, тестирует приверженность политиков этой новой структуре и может привести к тому, что медианный прогноз ФРС для подъема процентных ставок с 2023 года перейдет на 2022 год на июньском совещании.

Чтобы это произошло, только трем политикам пришлось бы выдвинуть свои прогнозы, и сдвиг всего на два приведет к расколу внутри ФРС по поводу того, будет ли взлет в картах на следующий год или позже.

Мы все знаем, что точки не являются обещаниями или обязательствами, но это все еще лучшее, что должен сделать рынок о том, какой будет политика в будущем, сказал Роберто Перли, экономист из Корнерстоуна Макро и бывший сотрудник ФРС. Риски перекошены в выгоды. Есть растущие ожидания, что центральный банк, по крайней мере, будет использовать свою предстоящую встречу 21-22 сентября, чтобы показать, что он планирует прекратить сокращение своих масштабных покупок облигаций, которые были также введены в начале 2020 года, чтобы поддержать восстановление экономики в ноябре, если новые данные сохранятся на фоне самого быстрого экономического восстановления в истории после непродолжительной рецессии в прошлом году.

Чиновники ФРС утверждают, что программа покупки активов имела свою полезность, учитывая, что спрос, который он наиболее непосредственно затрагивает, восстановился, даже если предложение как труда, так и товаров было ограничено.

Сокращение может быть завершено уже в середине 2022 года, что проложит ФРС путь к повышению процентных ставок почти с нуля в любое время после этого.

Консенсус среди экономистов, опрошенных Reuters, заключается в том, что ставки останутся на уровне около нуля и не удвоятся до 2022 года, но более четверти респондентов в сентябреском опросе ожидали, что ФРС поднимет ставки в следующем году.

Если медианные прогнозы в отношении процентных ставок на 2022 и 2023 годы останутся такими же, внимание будет сосредоточено на 2024 году, когда инвесторы начнут сворачивать темп роста процентных ставок, как только начнется их взлет. Это также покажет, сколько политиков, если таковые существуют, в настоящее время ждут процентные ставки, отложенные, по крайней мере, до 2024 года. В июне пять из 18 политиков видят, что ставки остаются стабильными до конца 2023 года.

В настоящее время, фьючерсы по федеральной ставке для фондовых фондов, которые отслеживают краткосрочные ожидания процентных ставок, цены на одно повышение процентных ставок в 2023 году и одно или два дополнительных увеличения в 2024 году, но последний опрос по первичным дилерам, который ФРС проводит, чтобы оценить рыночные ожидания до каждой встречи, показывает три дополнительных повышения процентных ставки.

Если на этой неделе на встрече в 2024 г. ФРС в три раза или больше поднимет карандаши, это даст ястребное послание, которое может более чем компенсировать любые довизовые сообщения по суставам, - сказал Майкл Пирс, экономист по экономике капитала.

Степень, в которой политики меняют свои экономические прогнозы, также может предоставить ценную информацию. Немногие ожидают, что ФРС изменит свои ожидания по поводу уровня, на который процентные ставки могут подняться, в настоящее время составляющего 28,5 процента, но их прогнозы по поводу экономического роста в США в этом году и инфляционные прогнозы в этом году и в следующем году могут увидеть изменения.

Экономисты понизили оценку своего валового внутреннего продукта на текущий квартал, упомянув слабый объем продаж автомобилей как сохраняющийся дефицит запасов и недавнюю волну инфекций COVID-19, подпитываемых дельта-версией коронавируса, хотя данные, опубликованные в прошлый четверг, показали неожиданное увеличение розничных продаж в США в августе.

Оценки инфляции могут оказаться более острыми. Председатель банка Джо Байден, все еще ожидающий слова о том, будет ли он назначен на свой пост на второй срок президентом США Джеромом Пауэллом, твердо придерживался мнения, что более высокая, чем ожидалось, инфляция является временной, хотя он и другие признали, что она может сохраняться дольше, чем в этом году, в условиях сохраняющихся ограничений предложения.

На прошлой неделе данные Министерства труда показали, что основные потребительские цены достигли своей медленней скорости в августе за шесть месяцев, предполагая, что инфляция достигла максимума.

Некоторые другие чиновники ФРС больше накачены, и многие приводят в пример возможность того, что высокая инфляция будет сохраняться и приведет к росту инфляционных ожиданий, что будет мотивировать к быстрому снижению покупок активов, чтобы дать время для более быстрого роста процентных ставок, если потребуется.

Если медианные прогнозы, например, покажут, что в 2023 году курс будет расти еще больше, чем ожидалось, и укажут более раннюю дату для взлета, то, вероятно, что Пауэлл на своей пресс-конференции, последовавшей за совещанием, вновь подтвердит, что сужение не связано с принятием решений о повышении процентных ставок, может упасть.

Совет сместился в сторону ястреба, сказал Тим Дуй, экономист из SGH Macro Consults и профессор экономики из Орегонского университета, который ожидает, что точки зрения покажут, что повышение ставок в 2022 году будет уместным, учитывая растущие опасения по поводу инфляционного давления. Сейчас голуби ограничены.