Представитель Скотт Перри: Если это правда, то это похоже на измену.
Реп. Скотт Перри, R-Pa. отреагировал на сообщения о том, что в новой книге утверждается, что китайский генерал Марк Милли тайно назвал китайских чиновников из страха, что бывший президент Трамп создаст конфликт в среду, в среду, в среду, когда Мария утренняя жизнь. Рейп Милли посоветовал нам, что генерал Перри должен немедленно уйти в отставку после совершения предательства. Репортер Скотт ПЕРРИ : Если это правда, то для меня есть слово, и это, по-видимому, предательская деятельность. Похоже на то, что Бенедикт Арнольд делал в прошлом.
Это политика « последней Америки » администрации Обамы, которая теперь продвигается вперед с самыми некомпетентными международными делами и политикой национальной безопасности, проводимой тогдашним сенатором Джо Байденом, а теперь президентом Джо Байденом. Это банда, которая не может стрелять в врага и оставляет друзей с союзниками за линией врага. Должна быть ответственность.