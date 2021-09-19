Представитель Кен Бак сравнивает Facebook с «BigTech - новый табак»

Зарубежка

Реп. Кен Бак, Р-коло сравнил большие технологии с большим табаком после доклада, показывающего, что Facebook знает о негативном воздействии Инстаграма на психическое здоровье студентов колледжей.

Бак сделал сравнение в твиттере по субботам, Big Tech - это новый Big Tobacco. Они вредят нашим детям за прибыль. Выступая на Fox News Live в воскресенье, Бак объяснил сравнение, утверждая, что молодые люди заманены неподобающим предупреждением и что технологический гигант проигнорировал данные.

Ричард Блументаль, Д-конн и Марша Блэкберн, Р-Тенн, председатель и высокопоставленный член Комитета Сената по Торговле Защита потребителей, объявили о планах изучить технологический гигант, который знает о влиянии Инстаграма на подростков, и в частности девочек-подростков.

Как Blackburn, так и Blumenthal сообщили, что Facebook знали о влиянии Instagram на низкокачественных аутсайдеров, а сенатор от демократов написал в своем твиттере во вторник в своём аккаунте в твиттере, что предупреждения его собственных служащих были отброшены в пользу роста по всем затратам. Исследователи, которых использовал « The Wall Street Journal » для изучения воздействия приложения на психическое здоровье за последние три года, обнаружили, что 32 % девочек-подростков, которые чувствовали себя недовольными из-за своего тела, сказали, что Instagram ухудшил эту проблему, согласно документации компании, полученной технологическим гигантом.

Один раз в 2019 году в презентации команды Facebook перед гарвардскими экспертами сказал, что приложение делает проблемы с изображением тела хуже для одной из трех подростковых девушек. По словам газеты, сторонники « инстаграма » обвиняют в увеличении уровня беспокойства и депрессии, о чем свидетельствует ещё один слайд. Такая реакция была последовательной и негибкой во всех группах. Некоторые пользователи также объяснили время, использованное в приложении, чтобы испытать суицидальные мысли ; 6 % британских пользователей указали связь между этими двумя, по сравнению с 13 % американских пользователей, как говорится в презентации WSJ.

В среду, законодатели от Демократической партии Сен Марк Цукерберг из Массачусетса, Реп, Кэти Кастор из Флориды и Эд Маркли из Флориды отправили письмо генеральному директору Facebook, послав ему письмо по электронной почте, в котором спрашивали, действительно ли они лично проанализировать выводы Instagram о влиянии приложения на девочек-подростков и могут ли Facebook предоставить обновленную информацию о своих усилиях по повышению безопасности платформы для несовершеннолетних, которые могут бороться с трудностями.

В воскресенье, Бак указал на данные Facebook, что их собственные данные показывают, что девочки-подростки имеют проблемы с депрессией, у них есть проблемы по поводу собственного тела и действительно более самодостаточные. И поэтому проблема, которую имеет Facebook, заключается в том, как выбраться из этой ситуации, которую он продолжил, утверждая, что компания является монополией. Они действуют как монополия и не реагируют на опасности, которые они вызывают, - продолжал Бак.

Он добавил, что считает, что суды должны решить, должны ли Facebook и Instagram все еще быть разделены или объединены? Более 106 пользователей Instagram в возрасте до 22 лет и около 22 миллионов подростков каждый день используют приложение, - сообщило WSJ, ссылаясь на документы Facebook.