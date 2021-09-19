Председатель бюджета палаты представителей заявил, что законопроект об инфраструктуре может быть отложен

Зарубежка

Председатель Бюджетного комитета Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала в воскресенье, что план двух партий позволяет Палате представителей проголосовать по предложенному законопроекту о инфраструктуре, когда Палата голосов будет голосовать 27 сентября, но что спикер Палаты представителей Джон Ярмут может в конечном итоге отложить его, даже если он будет принят.

В августе Пелози заявила, что будет голосовать за принятие законопроекта о инфраструктуре в тот же день, но ранее заявила, что не будет проводить голосование по нему до тех пор, пока Сенат не проголосует по законопроекту о примирении бюджета в 3,3 триллиона долларов. По словам Fox News Sunday, когда на следующей неделе задали вопрос о том, действительно ли Дом будет проводить голосование, Ярмут признал, что ответ может быть не

Я сказал, что единственным ответом, который я могу дать вам, является то, что это текущий план, голосование по законопроекту о инфраструктуре 27 сентября, сказал Ярмут. Теперь у этого есть ещё несколько квалификаций. Согласно правилам, спикеру на самом деле не придется продвигать законопроект, если мы отдадим его в Палате представителей, и в действительности он не обязательно будет отправлен президенту для подписания. Она может немного удержаться за этот счет. Он продолжал, что есть некоторая гибкость в том, как мы связываем два мандата. Один из них должен согласиться с этим 27-го, второй – не голосовать один без другого. Некоторые демократы в Конгрессе, такие как Нью-Йорк Рекс, Александр Окасио-Кортес и Джамаал Бауман, угрожали проголосовать против законопроекта о инфраструктуре, если он будет принят без одобрения законопроекта о примирении.

В настоящее время у демократов, кажется, нет достаточного числа голосов в Сенате, чтобы принять пакет примирения, который требует только простого большинства от 50 демократов и вице-президента Камалы Харриса, как разрушителя. Джо Мэнчин, Д. Ва. и Кирстен Синема, Р-Арис, публично выступали против этого, но президент Байден встретился с каждым из них, чтобы обсудить этот вопрос.