Зарубежка

Сенатор Ричард Блументаль, демократ, который открыто выступал по антимонопольным вопросам, в пятницу выразил беспокойство Министерству транспорта, что партнерство между американскими авиакомпаниями и авиакомпаниями Jet Airways приведет к росту числа авиабилетов.

Партнёрство Северо-востокского альянса было одобрено в июле 2020 года и объявлено Департаментом транспорта спустя шесть месяцев, незадолго до конца администрации Трампа.

Соглашение о товарообороте позволяет американцам и Джет Шарлотту связывать рейсы друг с другом в их округах Нью-Йорк и Бостон и продавать программы частых авиарейсов. Это шаг, направленный на то, чтобы дать им больше мышц для конкуренции с Объединёнными авиалиниями и Delta Air Lines на северо-востоке.

Я пишу с серьезными опасениями, что недавнее совместное партнерство между американскими авиакомпаниями и авиакомпаниями Jet Airways приведет к антимонопольной координации в крупных авиатрафикных центрах и приведет к долгосрочной инфляции авиабилетов и связанных с этим затрат на авиапассажиров, заявил Блументаль в письме министру транспорта США Питу Батиге.

Блументаль призвал к полному рассмотрению и расследованию вопроса о сотрудничестве Северо-востокского альянса, отметив, что президент Джо Байден подписал указ о конкуренции в июле. Блументаль использовал Белый дом, говоря, что четыре крупнейших авиакомпании имеют почти две трети внутреннего рынка США.

Я озабочен тем, что Северо-востокский альянс является именно тем видом договорённостей, которые привели нас к этому моменту и приведут к еще большей консолидации в и без того чрезмерно концентрированной отрасли промышленности. В сложившихся обстоятельствах данная договоренность заслуживает большего внимания, писал он.

В заявлении Джет Шарлотт заявила, что партнерство позволило Delta и Объединённым авиакомпаниям конкурировать друг с другом в реальной конкуренции.

Джет Шарлот заявил, что ее доступ к американским участкам будет означать, что он мог бы принести эффект Jetzin, снижение тарифов и стимулирующий спрос на большее количество маршрутов на северо-востоке и из него. В четверг транспортный департамент заявил, что планирует предоставить 16 взлетных и посадочных планок в международном аэропорту Ньюарк Либерти для пока что дешевых носителей и сказал, что он может принять меры по повышению конкуренции в других крупных аэропортах.