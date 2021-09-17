Предложение топлива в США выросло до рекордного уровня из-за роста потребительских цен
Блумберг - Ключевой строительный материал, используемый во всем, начиная от водопроводных труб и заканчивая витриной, подскочил на рекордный рекорд в США, обеспечивая бум инфляции еще большим количеством боеприпасов, поскольку потребительские цены резко
В новом исследовании ураган Ida вытеснил производство поливинила хлорида на американскую почву По данным поставщика данных ICIS. Это стало последним ударом по промышленности побережья Персидского залива, последовавшим за массовыми перебоями в феврале после исторического замораживания морских линий. Скачок цен резонирует по всему миру : США сейчас являются крупнейшим экспортером ПВК, после нефтехимического бума, который в последние годы привел к всплеску сланцевого производства.
Сейчас мы слышим, как некоторые покупатели в настоящее время обращаются в Азию за поставками, как сказал Джереми Паффорд, глава Северной Америки и ICIS, по электронной почте в разведку рынка. Ожидания заключаются в том, что ситуация с ограниченным предложением будет сохраняться в течение нескольких недель. По данным ICS, цены на экспортный ПВК в США побережью Персидского залива были оценены в 190000 гг. - метрических функционеров на неделю 10 сентября после 28 % увеличения с начала года.
Возможно, будет еще больше митинга. Цена на этан, побочный продукт природного газа и ключевой материал для ежедневной пластмассы, включая ПВК, в этом месяце была выше 162, а в четверг, согласно данным Блумберга, достигла максимального уровня за три года. Цены на газ колеблются около семилетнего максимума.