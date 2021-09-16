Праздничный сезон в Индии, который возродит автомобильные запасы, может быть разочаровывающим
Инвесторы, рассчитывающие на предстоящий фестиваль в Индии, чтобы оживить состояние автомобильных запасов страны, могут быть разочарованы.
Дожди ниже среднего уровня муссонов, которые повлияли на спрос Индии и надвигающуюся угрозу третьей коронавирусной волны, создают препятствия для сельских производителей транспортных средств. Мировая автопром сталкивается с проблемами роста затрат на вводимые ресурсы и дефицита полупроводников, которые обе присутствуют при более высоких ценах.
В этом квартале индийские автомобильные акции потеряли 2,5% до сих пор, что является единственным проигравшим среди 19 секторальных групп BSE Ltd. 19 сегментов BSE. Базовый индекс S&P BSE Sensex потерял 12 % за этот период, в то время как Мировой Автомобильный Индекс MSCI вырос на 3,4 %.
Продажи пассажирских автомобилей в Индии будут слабыми в квартале конца сентября, что обычно сигнализирует о спросе на фестивальный сезон, который начнется в октябре, по словам Амита Хиранандани, аналитика из SMIFS Ltd.
По словам индийского « Crisis Chip Crisis » ( « Кризис Чипа » ), чтобы стимулировать спрос на использованные автомобили.
Ситуация усугубляется тем, что производственные проблемы уже вынудили клиентов ждать до четырех месяцев доставки автомобилей, а это означает, что есть неуверенность в том, будут ли выполнены приказы во время праздничного сезона, согласно Хиранандани.