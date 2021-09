Правящая партия Японии заявляет, что слияние с американским производителем микросхем должно продолжиться

Зарубежка

ТОКИО, 17 июля – Рейтер : Любое слияние западной цифровой корпорации США и японского соперника Киоксиа Холдингса должно обеспечить, чтобы критически важные операции были разделены на две страны, старший член правящей японской партии сообщил Рейтерс.

Замечания Акиры Амари, влиятельного министра экономики и бывшего политика в правящей Либерально-демократической партии ЛДП, подчеркивают отчаяние Японии по адресу : www.reuters.com com com com technology japan, ищет - риск - chip-hub - con-china - 2021 - 08 - 17 для сохранения остатков ее полупроводниковой промышленности - области, в которой она когда-то возглавляла мир, но с тех пор была затмечена.

Мы не должны допустить, чтобы все было отнято у Соединенных Штатов, - сказал Амари в интервью во вторник.

Если Киоксиа будет связываться с американской компанией, в частности с иностранной компанией, по крайней мере, необходимо будет иметь равные основания для операций в обеих странах. На вопрос о том, имел ли он в виду производственные объекты, Амари отказался комментировать, говоря, что этот вопрос связан со стратегией Японии.

Киоксиа, ранее известная как « Theshiba Moneal Corporation », и западная цифровая корпорация находятся в продвинутом обсуждении возможного слияния акций на сумму в 20,000 миллиардов долларов на фоне усиления глобального соперничества по поводу полупроводников.

Амари сказал, что считает, что две компании, присоединяющиеся к рукам, неплохая идея. Объединенный Cioxia-Welectric Digital будет контролировать треть внезапного рынка NAND, и он будет соответствовать блоку Samsung Electronics в Южной Корее.

Важно иметь массовые масштабы, сказал Амари, возглавлявший Целевую группу ЛДП по полупроводникам. Большой масштаб дает больше возможностей в исследованиях и разработках, а также более быстрое понимание изменений в потребностях клиентов. Ответ Амари совпадает с ответом министерства торговли Японии. По словам источников из Министерства, он готов поддержать https : www.reuters.org. Эксклюзивный токио в западном цифровом мире - готовый к сотрудничеству - западный цифровой - киоксиа-деятельность - если ключи технологически-стайз - Япония : 2021 - 097 2003 год - предложение западной цифровой компании объединиться с Киоксией обеспечило контроль над передовыми технологиями в Японии.

Киоксиа, проданный Bain Capital в 2018 году консорциуму во главе с Toshiba Corporation за 1800 миллиардов долларов, отложил планы по изначальному общественному предложению в прошлом году после того, как американская торговая напряженность в Китае ударила по Huawei, одному из крупнейших клиентов Киоксии. Киоксия сказала, что она все еще рассматривает вопрос о IPO.

Тосиба, который сохраняет около 403,6 % Киоксии, в настоящее время ведет переговоры как минимум с четырьмя глобальными частными акционерными фирмами о своих стратегических возможностях. Это также потенциальная проблема, вызывающая озабоченность у правительства Японии, которое считает конгломерат стратегическим активом, поскольку он производит оборонные средства и ядерные реакторы.

На вопрос о возможности того, что Тосиба может быть взят частным вариантом, который некоторые акционеры требуют рассмотреть, Амари сказал, что заинтересованные стороны Тосибы должны сначала подумать о том, как должна выглядеть структура управления фирмы.