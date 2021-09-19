Правительство Великобритании проведет третий день переговоров по кризису на фоне цен на газ

Зарубежка

Энергетические компании Bloomberg и правительство Великобритании проведут третий день переговоров о кризисе, поскольку повышение цен на газ угрожает вытеснить больше поставщиков из бизнеса и привести потребителей к краху.

Бизнес-секретарь Квати Калтенг в воскресенье предупредил, что у поставщиков под давлением у правительства есть план по созданию специального управляющего в случае банкротства компаний. В понедельник он провел обсуждение с энергетической промышленностью, чтобы наметить путь вперед.

Встреча состоится после переговоров с компаниями, включая EDF Energy и Centrica Plc, крупнейшего британского поставщика, а также двух встреч с энергетическим регулятором Великобритании Ofgem в течение выходных дней.

Рост цен на энергоносители вызывает озабоченность по поводу инфляции, а также, возможно, трудностей для миллионов британцев с низким уровнем доходов в течение зимы. Семь поставщиков энергии в Великобритании потерпели неудачу в этом году, и есть опасения, что больше таких поставщиков сделают это по мере роста цен, разоблачая неограниченные компании, которые продали энергию клиентам на более низком уровне, чем они могут купить на рынке сейчас.

В Великобритании цены на газ в этом году выросли почти в три раза из-за кризиса поставок, что привело к тому, что некоторые промышленные потребители начали сокращать производство и заставлять крушить цепочку продовольственного снабжения.

Овергем продолжает тесно сотрудничать с правительством и промышленностью, чтобы обеспечить сохранение защиты потребителей в то время, как мировые цены на газ высоки, и будет продолжать говорить по этим вопросам на отраслевом круглого стола завтра, заявил регулятор в заявлении в воскресенье.

Энергетическая отрасль требует многомиллионного пакета экстренной помощи от правительства, включая механизм для поглощения потенциально нерентабельных клиентов от малых конкурентов, которые потерпели неудачу, как сообщила Financial Times в воскресенье. Это решение еще не было объявлено в газете.

Правительство и Офгем планируют создать специального управляющего, который бы вмешался, если бы не было покупателей потерпевшей неудачу компании, - сказал Квартенг в своем заявлении в твиттере.

Некоторые технологические компании находятся под давлением. Квартенг написал в твиттере : Ofgem имеет надежные меры, чтобы гарантировать, что клиентам не придется беспокоиться, что их потребности будут удовлетворены, и их поставки газа и электричества будут продолжаться, если поставщик потерпит неудачу. Затраты, как правило, распределяются между энергетическими компаниями, а затем объединяются между потребителями, когда поставщик энергии находится в упадке. Существуют также вклады в возобновляемые субсидии и безопасность мер поставок, которые должны платить все поставщики. Эти неоплаченные счета будут распределены вокруг тех компаний, которые все еще остаются.

Овергем выбирает нового поставщика для клиентов после конкурентного торга, но они могут выйти из него в любое время. Например, 17 сентября, EDF был выбран для того, чтобы привлечь 220,000 домашних потребителей, потерпивших неудачу в энергообеспечении 17 сентября.

Если текущая ситуация будет продолжаться, то будет риск того, что зима будет такой, что рынок вернется назад во времени и монопольная прибыль оставит всего лишь несколько поставщиков энергии, - сказал Стивен Редмэйн, главный директор по операциям компании Green Afflier Litd, маленький поставщик в северо-восточной Англии. Квартенг встретился в воскресенье с Тони Уиллом, главным исполнительным директором компании CF Industries Holdings Inc. после того, как компания по производству удобрений заявила, что она закрыла два завода в Великобритании из-за высоких цен на газ.

CFIndustries делает углекислый CO22 побочным продуктом, который имеет несколько видов использования в пищевой упаковке и транспорте, а также в скотобойнях и медицинской промышленности.

По словам Картена, мы обсудили давление, с которым сталкивается бизнес, и изучили возможные пути продвижения вперед для обеспечения жизненно важных поставок, в том числе для нашей пищевой и энергетической промышленности.