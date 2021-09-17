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Поездки Грант Шэппс покидают Даунинг-стрит после заседания кабинета министров 17 сентября 2021 года в Лондоне, британский RITERS Питер Николс является самым опытным из Питера Николса.

ЛОНДОН, 17 сентября - Рейтер : Британское правительство осудило опасных активистов по изменению климата, которые в пятницу пытались блокировать загруженную орбитальную автостраду M25 в Лондоне в третий раз на этой неделе.

Защитите Великобританию, которая желает, чтобы правительство предоставило изоляцию 29 миллионов домов, заявила, что почти 80 активистов пытались заблокировать автобусы и часть самой автострады, одной из самых оживленных в Британии, в утренний час пик.

Похожие протесты в 117-мильной автостраде в понедельник и среду привели к тому, что некоторые части шоссе с высокой видимостью остановились в тупике, что привело к длительным заднимворотам и задержкам, спровоцировав гнев некоторых автомобилистов и требованиям жестких действий полиции. Это опасно и контрпродуктивно, как сказал аудитории в Twitter министр транспорта Грант Шаппс. Мы все согласны с тем, что необходимо решить проблему изменения климата, но такое поведение ничего не делает, ставит водителей под угрозу и увеличивает загрязнение. Я надеюсь, что полиция примет быстрые меры, чтобы очистить улицы. Около 90 активистов этой группы уже вышли на свободу за более ранние протесты на этой неделе, но вернулись, чтобы повторить свои громкие, разрушительные действия, которые после ареста видели, как некоторые из них прилипали к дороге.

Хотя в настоящее время полиция была готова к пятничному протесту, не позволив некоторым активистам попасть на фабрику, некоторые из них все еще были в состоянии частично заблокировать несколько мест заключения M25 на короткое время.

Полиция Сурри заявила, что 24 ареста были произведены в двух основных обмене, и дорога теперь ясна.

Действия этой группы в значительной степени повлияли на центральную дорожную сеть вокруг Лондона, - сказал заместитель столичной полиции помощник комиссара Лоренс Тейлор.

Такое поведение выходит за пределы параметров разумного осуществления прав на протест и непропорционально сильно влияет на права других заниматься своим ежедневным бизнесом. Субсидия утверждает, что будет продолжать действовать до тех пор, пока правительство не выполнит свои требования.