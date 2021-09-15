Правительство США покупает 388 000 доз COVID-19 антителной терапии
19 Септ Рейтер - Элай Лилли сказала в среду, что правительство США приобрело 388 000 дополнительных доз своего COVID - 19 антител, в связи с всплеском инфекций из-за быстро распространяющегося варианта дельте.
Новость появилась после того, как Регенерон Фармацевтика Inc заявила в конце вторника, что правительство США выкупит 1,4 миллиона дополнительных доз антиковидного коктейля антител 19, REGEN-COV.
Лили сказала, что его сделка с правительством США принесет доход примерно в 330 миллионов долларов во второй половине 2021 года, при этом ожидается, что около 200 000 доз будут доставлены в третьем квартале этого года, а остальные в четвертом.
Недавнее увеличение числа случаев COVID-19 привело к значительному росту использования моноколональных антител, особенно в районах с низким уровнем вакцинации, сказал главный научный и медицинский сотрудник Лилли Даниэль Сковронски.
Организатор лекарств предоставит дополнительные дозы есевимаба, которые будут куплены у правительства США с дозами другой антителной терапии, bamlaivimab-19, купленной ранее.
Бамланивимаб и эстевимаб разрешены для использования у людей старше 14 лет с мягкой инфекцией и высоким риском развития до сильного COVID-19.