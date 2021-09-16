Правительство США обвиняет Ники Минаж в том, что она лишила мужских яичек

Зарубежка

Мет-Гала-Гала, Чикаго : Записи по прибытию моды - Нью-Йорк, США - 6 мая 2019 года - Ники Минадж - Нью-Йорк, США, 15 Рейтер - министр здравоохранения Ники Минадж в среду критиковал как ложное утверждение американского рэпера Терренса Дейалсинга, что человек на Карибском острове пострадал от распухших яичек после получения вакцины COVID-19.

Родившаяся в Тринидаде Минадж вызвала международный фурор, когда она заявила в Twitter, что ее двоюродный брат в Тринидаде отказывается получить вакцину, потому что после вакцинации его друг стал бессильным.

Его яйцеклетки опухли. Его другу неделями оставалось жениться. Теперь девочка отменила свадьбу, Минадж, у которой в Twitter 22,6 миллиона последователей, сообщила в понедельник.

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Дейалсингх также осудил заявление грэмми, лауреата премии, как пустую трату времени.

Одна из причин, по которой мисс Минадж не отвечала в реальном времени от мисс Минадж, заключается в том, что мы должны были проверить и убедиться, что то, что она утверждала, было либо правдой, либо ложью. К сожалению, мы потратили столько времени на то, чтобы опровергнуть это ложное утверждение, сказал Дейалсинх.

На вопрос о твитах Минаджа, доктор Энтони Фаучи, главный эксперт по инфекционным заболеваниям в США, сказал, что в социальных сетях имеется много дезинформации.

Я ни в чём её не виню, но ей следует дважды думать о распространении информации, которая на самом деле не имеет под собой никакой основы, кроме анекдота, разового характера, и это не то, в чем заключается наука. Минадж в отдельном твите заявила, что не смогла завершить достаточное собственное исследование на вакцине COVID-19, чтобы получить его вовремя для Мет-Гала, знаменующегося звездой сборщика средств для Метрополитенского музея искусства Нью-Йорка.

Позже Минадж добавила, что получит вакцину, если сможет гастролировать.