Зарубежка

Канадиер - правительство США сделало предложение для « Канзас Сити Южный » после многомесячной битвы за поглощение, - сказал человек, знакомый с этим вопросом. Корпоративный конгломерат наградит Конгресс премией, которая создаст первую железную дорогу, охватывающую Канаду и Мексику.

Решение открыло для Канзас-Сити-Южный путь к прекращению предложения о слиянии Канады на 27 миллиардов долларов США и продвижению вперед посредством сделки в 30 миллиардов долларов США с Canadian National. Этот договор CN начал разваливаться в прошлом месяце, когда американские регуляторы отклонили одно из ключевых положений соглашения.

12 сентября Канзас Сити Южный ответил на регламентационное решение, заявив, что предложение канадского тихоокеанского региона является более предпочтительным, предоставив своему большему сопернику пять рабочих дней для ответа.

Компания Kansas City South будет возмещена за 750 миллионов долларов, которые она выплатила Canadian Pacific, чтобы положить конец канадскому договору в марте, а также еще 700 миллионов долларов для определения своего последующего соглашения. CNBC ранее сообщала о решении канадской национальной партии уйти.

Соглашение между Canadian Pacific и Kansas City South потребует одобрения акционеров, мексиканских регуляторов и США. Сделка, Canadian Pacific станет первой железной дорогой, которая будет работать в Канаде, США и Мексике, где Kansas City South получает примерно половину своих доходов. Канадский перевозчик расширит свою сеть на 50-20000 миль от Веракруса, Мексика, до Ванкувера.

Canadian Pacific в марте достиг 25-миллиардного соглашения с Kansas City Southern только для того, чтобы его убрала CanNational две недели спустя.

В августе канадский тихоокеанский регион отклонил предложение о выделении 27 миллиардов долларов.

Тем не менее, она стала более привлекательной после того, как наземная транспортная комиссия отклонила предложение Канзас Сити Южный о доверительном голосовании с целью выкупа акционеров, пока еще не было получено полное одобрение. Американский перевозчик заявил, что он не будет рассматривать какую-либо сделку, которая не имела бы такого механизма, который был бы одобрен советом директоров для канадского Тихоокеанского региона.

До начала легкой торговли в Нью-Йорке Канзас-Сити Южный практически не изменился в регулярном объеме. Американские доли канадских железных дорог никогда не торговали прерыночными товарами.